Trois cas de coronavirus diagnostiqués à Cologne

A son retour à l'entrainement, le FC Cologne a testé l'ensemble de son personnel. Trois cas se sont révélés positifs.

Le club allemand du FC Cologne vient de faire savoir que trois personnes du club ont été testées positives pour le coronavirus et sont entrées en quarantaine.

La formation allemande a récemment repris l'entraînement collectif et a fait tester l'ensemble du groupe de joueurs, ainsi que les entraîneurs et le personnel des intendants. Une déclaration sur le site Web du club se lit comme suit: "Trois personnes testées positives, toutes sont exemptes de symptômes. Après une évaluation des cas par les autorités sanitaires responsables, les trois personnes testées positives seront mises en quarantaine à domicile pendant 14 jours. Le FC Cologne ne divulguera aucun nom par respect pour la vie privée des personnes concernées. L'entrainement du FC Cologne peut se poursuivre comme prévu, conformément aux mesures sanitaires et de contrôle des infections qui sont en place depuis le 6 avril pour l'entrainement collectif."

Le directeur général du club, Horst Heldt, a déclaré qu'ils accordaient la priorité à la santé du personnel et était satisfait des mesures qu'ils avaient prises pour empêcher la propagation du virus sur le terrain d'entraînement. "La santé et la sphère privée des joueurs et du personnel sont prioritaires avant tout", a déclaré Heldt. "Les mesures précédentes, ainsi que la stratégie de tests réguliers, ont fait leurs preuves afin que nous puissions désormais réagir avec des solutions individuelles."

Les équipes allemandes s'entraînent à nouveau dans l'attente de nouvelles concernant le retour potentiel du championnat ce mois-ci. Le gouvernement a annoncé jeudi que la décision sur la suite de l'exercice a été reportée au 6 mai. Le directeur général de la fédération allemande de football (DFL), Christian Seifert, a déclaré la semaine dernière que la était prête à reprendre ses matches à huis clos, le 9 mai étant considéré comme une date potentielle pour la reprise des hostilités.

La décision du gouvernement ayant été différée, l'échéance du 9 mai apparait définitivement comme étant trop prématurée. Une date ultérieure, probablement fin mai au plus tôt, apparait comme plus envisageable pour le come-back de la .