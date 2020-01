Très courtisé, Odriozola devrait quitter le Real Madrid

Le Real s’apprête à céder son latéral Alvaro Odriozola. Le Bayern est intéressé mais l’international espagnol se dirigerait plutôt vers Séville.

Le et son coach Zinedine Zidane ne comptent pas sur Alvaro Odrizola. Tout au moins jusqu’à la fin de la saison en cours. Et c’est tout sauf une surprise vu que ce latéral de 24 ans n’est apparu que 14 fois en cette saison.

Les Merengue sont ouverts à l’idée de céder leur arrière en prêt. Plusieurs clubs sont intéressés et pas des moindres. Selon Sky , le Bayern de Munich serait dans le coup pour accueillir l’international espagnol (4 capes). Et d’après Cadena Cope, le et l’ lorgnent également le défenseur natif de San Sebastian.

Odriozola privilégie un départ à Séville

Selon Goal , Odriozola favoriserait un départ au FC Séville. Et pour cause ; il y retrouverait l’entraineur qui l’a fait venir au Real et qui lui voue une grande estime, en l’occurrence Julen Lopetegui. Il pourrait ainsi relancer sa carrière et revenir par la même occasion dans la course pour une place dans les 23 espagnols pour l’ .

Pour rappel, le Real a payé 30M€ en 2018 (plus 5M€ de bonus) pour arracher Odriozola à son club formateur de la .