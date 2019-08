Transferts, Tottenham s'offre Lo Celso pour 60 millions d'euros

Tottenham a conclu un accord avec le milieu de terrain du Real Betis, Giovani Lo Celso.

Le club de a conclu un accord avec le milieu de terrain du Real Betis, Giovani Lo Celso, pour un montant de 60 millions d’euros.

Goal confirme que l'équipe espagnole est sur le point d'annoncer le départ de l'international argentin mercredi soir après une avancée décisive dans les négociations entre les deux clubs.

Lo Celso a été une cible de Tottenham tout l'été après son impressionnant prêt au Betis en provenance du la saison dernière. Le Betis a choisi l'option consistant à payer la clause des 25 millions d'euros pour garantir les services du joueur de 23 ans à la fin de la campagne.

L’Argentin a disputé 45 matches avec l’équipe espagnole au cours de sa campagne de prêt, inscrivant 16 buts pour le club alors que le Real Betis a terminé 10ème de la . Avant son prêt, Lo Celso avait fait 54 apparitions parisiennes sur trois campagnes. Il avait rejoint Paris depuis Rosario Central en 2016.

Il avait notamment joué un rôle-clé pour le club francilien tout au long de la saison 2017-18, faisant 48 de ces 54 apparitions alors que le PSG remportait un mémorable triplé national.

Lo Celso a également porté le maillot argentin à 18 reprises, ayant participé à la 2018 et à la Copa America cet été, ainsi qu'aux Jeux Olympiques d'été 2016.

Le milieu de terrain a fait six apparitions pour l' à la Copa America, débutant quatre rencontres, et inscrivant un but lors de la victoire 2-0 contre le . Il devient ainsi la deuxième signature majeure de l'été au milieu de terrain des Spurs, après Tanguy Ndombele.