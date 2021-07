Transferts - Pour Malen et Dumfries, le PSV ne se fait pas d'illusions

L'entraîneur du PSV, Roger Schmidt, a admis que le duo de stars Denzel Dumfries et Donyell Malen ne devrait pas faire de vieux os au sein du club.

L'entraîneur du PSV, Roger Schmidt, a admis que le duo de stars Denzel Dumfries et Donyell Malen quitteront probablement tous les deux le club dans un proche avenir. La paire a fait forte impression avec les Pays-Bas à l'Euro 2020, conduisant à transferts inéluctables alors que des intérêts venus de toute l'Europe émergent.

Dumfries a été lié à l'Inter, au Bayern Munich et à Everton, tandis que Malen serait sur le radar du Borussia Dortmund et de Liverpool. S'adressant à Algemeen Dagblad, Schmidt s'est montré transparent à propos de la paire. "Je ne m'attends plus à ce qu'ils retournent à De Herdgang (le complexe d'entraînement du PSV). Il était déjà clair après la saison dernière qu'ils voulaient faire un pas à l'étranger. Je m'attends toujours à ça", a ainsi expliqué le technicien, gêné dans ses plans par ces incertitudes.

Deux talents aux profils bien différents

"S'il n'y a pas de transfert, nous les reverrons. Ce sera un défi en termes de condition physique. Cela vaut pour Dumfries et Malen, mais aussi pour Cody Gakpo. Ils ne nous rejoindront que plus tard et devront maintenant rester en forme individuellement. Ce serait bien pour nous s'ils sont là, car nous avons plus d'options", a-t-il ajouté.

Malen s'est mis sur le radar de certains des plus grands clubs européens avec ses talents de buteur en Eredivisie, ayant marqué un grand nombre de buts en championnat au cours de chacune de ses trois dernières saisons. Le joueur de 22 ans a été considéré par Dortmund comme un remplaçant potentiel de Jadon Sancho, tandis que Liverpool espère l'ajouter à son effectif pour venir renforcer son secteur offensif. Dumfries, lui, a attiré l'attention lors de l'Euro 2020 avec les Pays-Bas, marquant deux buts lors des quatre matches de son pays tout en se révélant être une menace constante sur le flanc droit. Un profil moderne, qui devrait s'arracher lors du mercato.

L'Inter envisage de faire venir le joueur de 25 ans, l'ailier vedette Achraf Hakimi étant sur le point d'être vendu au PSG. Dumfries aurait une clause libératoire de 15 millions d'euros dans son contrat, et attire également l'attention du Bayern et d'Everton. Autant dire qu'il devrait avoir l'embarras du choix cet été.