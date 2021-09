Transferts : Le Real Madrid pense à l’alternative Lewandowski

Le Real Madrid envisage toujours de recruter Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, si sa quête d'Erling Haaland ne porte pas ses fruits.

Avec la fermeture de la fenêtre de transfert avec Eduardo Camvinga comme seule recrue, le Real Madrid s'est fixé comme objectif de boucler ses transactions potentielles à l'été 2022 et quatre noms sont apparus comme les cibles principales de la dernière tentative de Florentino Pérez de formuler un nouveau projet "Galactique" à Bernabéu.

Kylian Mbappé figure en tête de liste, tandis qu'Erling Haaland, Paul Pogba et Robert Lewandowski font également partie des cibles que Madrid espère faire signer, selon AS.

Les deux internationaux français semblent être les arrivées les plus probables, Pogba et Mbappé étant tous deux dans la dernière année de leur contrat à Manchester United et au PSG et pouvant signer un pré-accord en janvier avant de devenir joueurs libres.

Le doute dans les bureaux de Bernabéu concerne Haaland et Lewandowski. Il est clair qu'un seul sera visé et que Madrid a une préférence pour le Norvégien de 22 ans, qui serait idéalement pour Pérez ajouté à l'effectif dès que Mbappé aura été confirmé.

Cependant, si Madrid parvient à signer le Français, le PSG est susceptible d'entrer dans la course à Haaland pour le remplacer, ce qui laisse présager une bataille financière que Madrid a peu de chances de remporter.

C'est là, dans le grand projet de Madrid, que Lewandowski entre en jeu. Le PSG s'est intéressé à l'attaquant polonais de 32 ans cet été, comme une option si Mbappé venait à rejoindre Madrid une saison plus tôt que prévu, mais le Bayern a été clair : Lewandowski n'est pas à vendre.

La prochaine fenêtre estivale sera une autre affaire. L'attaquant est sous contrat jusqu'en 2023 et a demandé à être autorisé à partir s'il reçoit une offre pour tenter sa chance dans un autre championnat. Comme il ne lui restera qu'un an de contrat à l'Allianz Arena, le Bayern sera probablement plus ouvert à la vente que de le perdre gratuitement l'été suivant.