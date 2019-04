Transferts, le président de Nice pense à Giroud : "On va vous dire que c'est possible"

Au micro de Téléfoot, le président niçois Gauthier Ganaye n'a pas caché ses velléités de recruter le buteur français cet été.

Dans un entretien accordé à Telefoot et diffusé ce dimanche matin, Olivier Giroud, en fin de bail à , a mis la pression sur les dirigeants des Blues, révélant que plusieurs clubs étaient prêts à le recruter, lui qui disposerait de plusieurs offres sur la table de son agent, même si sa priorité semble aller au scénario qui le verrait signer un nouveau contrat avec les pensionnaires de Stamford Bridge :

"Un rôle plus important"

"Je suis content quand le coach fait appel à moi, j’essaie d’être décisif. Aucune pression à mettre, le club à cette option. Je fais mon boulot, on verra ce qui se passera. Je sens que j’ai encore quelques belles années devant moi donc j’espère avoir un rôle plus important", a ainsi indiqué Giroud au micro de l'émission dominicale.

"Je sais qu’il y a des clubs intéressés donc on verra avec les dirigeants. Je suis bien ici.", a renchéri le champion du monde 2018 avec les Bleus. Mais qui sont ces clubs aptes à dégainer une offre pour l'attaquant de 32 ans au salaire notoirement élevé ?

, Marseille, , et Nice selon nos confrères de L'Equipe. Le club azuréen a même rendu public son envie de s'offrir l'ancien buteur du MHSC dans Téléfoot. En effet, le président du Gym Gauthier Ganaye a admis un intérêt du club pour le joueur. « Il est en fin de contrat (Chelsea dispose d'une option unilatérale pour le prolonger), il performe encore bien à son âge. Allez, on va vous dire que c'est possible », a analysé le cacique azuréen. Ganaye nourrit néanmoins quelques légitimes inquiétudes sur les émoluments élevés de Giroud : « C'est très cher. »

Nice a certainement des pistes de rechange en attaque et a même établi un profil type : « Avec Gilles Grimandi (le directeur technique) et Patrick Vieira, on a défini le profil technique pour les différents postes qu'on recherche. Donc aujourd'hui, on sait les 4-5 joueurs qui nous intéressent pour ce poste-là (buteur). Après je ne vais pas vous donner de noms », a néanmoins précisé Ganaye.