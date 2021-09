Transferts : le mauvais tour joué par Timo Werner au Bayern Munich

L’attaquant allemand Timo Werner avait rompu un engagement avec le Bayern juste avant de rejoindre Chelsea il y a un an.

Timo Werner a signé un accord de pré-contrat avec le Bayern Munich en 2019 avant de faire le forcing pour rompre ce deal après avoir appris qu'il n'était pas désiré par certains hauts responsables du club bavarois. Une information que Goal et SPOX sont en mesure de confirmer.

Werner allait rejoindre le Bayern en 2020 suite à l’expiration de son bail avec le RB Leipzig. Mais, l'attaquant a appris que l'entraîneur du Bayern de l'époque, Niko Kovac, et le directeur sportif Hasan Salihamidzic n'appréciaient pas particulièrement, ce qui l'a amené à demander à son agent Karl-Heinz Forster d'annuler l'accord.

Un article du quotidien Der Spiegel a aussi divulgué des détails à propos d’un procès entre Forster et son ancien associé prétendu Murat Lokurlu, qui, selon lui, lui doit 660 000 € du premier contrat pro de Werner à Stuttgart lors de la saison 2014-15. Dans le cadre de l’enquête, Lokurlu a déposé une mine de documents, y compris des discussions WhatsApp contenant des détails sur les transactions de transfert de Werner en 2019.

Werner aurait aussi pu rejoindre Liverpool

L’article révèle aussi que selon l'avocat de Lokurlu, Werner était en pourparlers avec Liverpool au sujet d’un transfert en février 2019. Liverpool a offert au buteur allemand un salaire de 12 millions d'euros par an, ainsi 25 millions d'euros supplémentaires de bonus.

Mais Forster a plutôt poussé son client à rejoindre le Bayern et à conclure un accord avec le ténor de l’élite allemande. Un accord qui a bien été signé. Mais lorsque Werner a appris l'indifférence du board bavarois à son égard, il a insisté pour que l'accord soit annulé et a finalement signé une prolongation de contrat avec RB Leipzig. L'année suivante, Werner a accepté de rejoindre Chelsea, où il a effectué la saison 2020-21.

Le Bayern a refusé de commenter l'histoire lorsqu'il a été contacté par Goal et SPOX. Forster n'a pas pu être joint non plus pour commenter ces faits.