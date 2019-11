Transferts, le Barça cherche déjà le remplaçant de Rakitic

Ivan Rakitic se dirige vers un départ cet hiver et le Barça planche déjà sur un remplaçant parmi trois choix.

"Attristé" par sa situation actuelle au , Ivan Rakitic devrait quitter le club catalan dès janvier.

"Comment peut-on s'amuser, comment ma fille se sent-elle quand on lui enlève un jouet ? Triste. Je ressens la même chose. Ils m'ont pris mon ballon, je me sens triste. J'aime montrer mes sentiments, quand pleurer et quand célébrer ", a ainsi confié celui qui fait l'objet de rumeurs de départ, notamment vers l' ou le PSG, au mciro de Movistar+.

Pour le remplacer au sein du groupe en janvier ou à parti de juin, le Barça a déjà envisagé trois candidats. Ainsi, d'après les informations du journal madrilène AS, le club Blaugrana a surligné les noms de Fabian Ruiz ( ), Rodrigo Bentancur ( Turin) et Saul Niguez (Atletico Madrid).

À noter que les trois joueurs seront très difficile à obtenir, notamment au mercato d'hiver.