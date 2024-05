Transferts : la grosse mise au point de Mohamed Salah

Mohamed Salah a envoyé un message d'encouragement aux fans de Liverpool concernant son avenir

Les discussions de transfert en Saudi Pro League continuent de faire rage.

La superstar égyptienne est à Anfield depuis 2017, battant d'innombrables records pour les Reds au cours de sept années mémorables. Il a inscrit 211 buts pour Liverpool en 349 apparitions, dont 155 en première division anglaise.

Salah a contribué à remporter la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Coupe de la Ligue, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, mais il approche de la dernière année de son contrat sur les bords de la Mersey. Aucune nouvelle clause n'a été convenue pour l'instant.

L'absence de prolongation a fait tourner la machine à rumeurs, et des équipes du Moyen-Orient seraient intéressées par l'acquisition du joueur talisman de 31 ans. Salah s'est toutefois exprimé sur les réseaux sociaux en faisant un clin d'œil à ses projets à court terme : « Nous savons que ce sont les trophées qui comptent et nous ferons tout notre possible pour y parvenir la saison prochaine. Nos fans le méritent et nous nous battrons comme des diables ».

Liverpool fera ses adieux à Jurgen Klopp en 2024, lorsqu'il quittera son poste d'entraîneur, et ne voudra pas perdre des figures clés sur le terrain et en dehors le même été. Des offres importantes pourraient être déposées, mais Salah semble heureux de rester dans son environnement actuel pour l'instant et de rester à la recherche de nouveaux grands honneurs.