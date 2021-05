Transferts : Klopp ne connaît pas son budget

Jurgen Klopp a admis que l'équipe de Liverpool avait besoin d'être améliorée, mais ne sait pas s'il aura les fonds disponibles cet été.

Les Reds ont tenté une défense décevante de leur titre de Premier League cette saison, mais une révoilte de fin de saison les a mis à une distance proche de la qualification en Ligue des champions.

Battre Crystal Palace dimanche et composter un billet pour l'Europe pourrait amener Klopp à se voir remettre des fonds pour gonfler ses rangs cet été, mais l'Allemand travaillera avec la somme qui lui sera donnée.

"Quoi que nous fassions ou non lors de la prochaine fenêtre de transfert, nous ne l'utiliserons certainement pas comme une excuse," a déclaré Klopp sur le site officiel du club. «Nous avons fait ce que nous avons fait dans le passé avec la façon dont nous l'avons fait; quand il y avait de l'argent, nous l'avons dépensé, quand il n'y avait pas d'argent, nous ne l'avons pas dépensé, et nous y sommes. C'est comme ça."

«Oui, je suis très content de mon équipe - très, très content. Cette équipe pourrait-elle s'améliorer? Oui, comme chaque escouade le pourrait. Est-ce abordable? Je ne sais pas. Est-ce nécessaire? Je ne sais pas."

L'article continue ci-dessous

«Quoi qu’il arrive, nous verrons, je ne sais pas en ce moment, pour être honnête. Nous devons prendre des décisions d’entrée et de sortie, tout ce genre de choses, c’est normal en été. »

C'est un cliché, mais le retour de Virgil van Dijk et Joe Gomez sera l'équivalent de nouvelles recrues. Van Dijk et Gomez sont mis à l'écart depuis octobre et novembre respectivement à cause de blessure, et leur absence au cœur de la défense a été vivement ressentie. Liverpool ne s'est jamais remis d'avoir vu sa défense décimée par des blessures, et Klopp accueillera le duo - et Joel Matip - à bras ouverts.

Alors que l'ancien homme du Borussia Dortmund aimerait recruter, il estime qu'il peut améliorer les joueurs à sa disposition. "Nous ne sommes peut-être pas la meilleure équipe du monde au début de la saison, mais nous voulons être à nouveau l'équipe contre laquelle personne ne veut jouer parce qu'elle est redoutable", a déclaré Klopp. «Et je pense que c’est possible."