Transferts, Berbatov : "Haaland doit rester à Dortmund"

L'ancienne star de Manchester United, Dimitri Berbatov parle d'Erling Haaland.

Les chiffres de Haaland ont incité beaucoup de gens à parler de sa capacité à succéder à Messi et Ronaldo. L'ancienne star de , Dimitri Berbatov, a évoqué ce sujet.

"C'est un prospect tellement excitant et pour moi, il y a de fortes chances qu'il puisse être le successeur de Messi et Ronaldo. J'aime aussi Mbappé, il se moque des défenseurs", a déclaré Berbatov dans sa colonne pour Betfair.

"Nous devons retenir notre souffle, espérons que ces joueurs restent en bonne santé et continuent de se développer afin que nous puissions les regarder aussi longtemps que possible au plus haut niveau."

Haaland a décidé de rejoindre Dortmund malgrél'intérêt de Manchester United. Et Berbatov pense que le jeune attaquant norvégien a pris la bonne décision pour son développement en choisissant le club allemand.

Cela fait seulement deux mois que le jeune attaquant a rejoint l'équipe de Lucien Favre et l'on parle déjà d'un intérêt du . Cependant, Berbatov estime que Haaland ne devrait pas être pressé de quitter son équipe actuelle.

"Cette semaine, il y a eu beaucoup de discussions sur les clubs intéressés par Erling Haaland, mais pour moi, il vient juste de rejoindre Dortmund et je ne le vois pas encore partir dans un autre grand club. Je pense qu'il est au bon endroit maintenant , vous pouvez voir comment il s'améliore, marque des buts, et fait des passes décisives », a-t-il déclaré.

«S'il allait à Manchester United ou au Real Madrid, serait-il au même niveau qu'il est actuellement à Dortmund? L'équipe, l'endroit où il vit et qui il a autour de lui sont très importants et c'est pourquoi je suis satisfait de ce qu'il fait en ce moment car il a clairement tout pour lui. »