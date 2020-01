Transferts, Aubameyang d'accord avec le Barça ?

L'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a donné à Barcelone le feu vert pour le recruter, selon la presse catalane.

Mundo Deportivo rapporte que même s'il ne sera pas facile pour Barcelone de convaincre les Gunners de lâcher leur attaquant vedette, Aubameyang est lui ouvert à un transfert au Camp Nou.

Mercato, Valence suveille Ceballos

Avec Luis Suarez absent pour pratiquement le reste de la saison après une opération au genou plus tôt ce mois-ci, Barcelone arpente le marché des transferts de janvier pour trouver un avant-centre.

Le nouvel entraîneur de Barcelone Quique Setién et le directeur sportif Eric Abidal se sont réunis après la courte victoire 1-0 du club contre Grenade ce week-end pour discuter de la situation du numéro 9 selon AS. Et lors de cette réunion, c'est le nom d'Aubameyang qui est apparu.

L'attaquant de 30 ans, dont le bail actuel avec expire en juin 2021, a marqué 16 buts en 26 matches jusqu'à présent cette saison et a une valeur actuelle de 70 millions d'euros (évaluation transfermarkt.com).