Transferts : 5 joueurs tunisiens à suivre au mercato

La rédaction de Goal continue son tour du Maghreb en ce qui concerne les joueurs à suivre durant le mercato d’été. Après l’Algérie et le Maroc, honneur aux Tunisiens.

Le marché des transferts estival a ouvert ses portes en France et en Angleterre il y a quelques jours, et il devrait suivre dans les autres grands championnats très bientôt. Des mouvements tous azimuts sont pressentis, et il y en a qui devraient concerner des éléments de la sélection tunisienne.

Les représentants des Aigles de Carthage ne jouissent peut-être pas de la même cote que ceux de leurs voisins algériens ou marocains, mais il y en a assurément quelques-uns qui valent le détour et qui aujourd’hui suscite les convoitises des équipes européennes. Et la qualification acquise pour le prochain Mondial a servi d’un nouveau coup de projecteur sur les talents de ce pays.

La rédaction de Goal vous dresse une liste de 5 joueurs tunisiens à surveiller en cette période estivale. Un quintet susceptible de bouger vers de nouveaux horizons.

Montassar Omar Talbi (Rubin Kazan - 23 ans)

C’est un natif de Paris, mais il n’a encore jamais eu la chance de se produire dans le championnat français. Il en aura peut-être l’occasion à partir de cet été. Défenseur central imposant de par sa taille mais aussi sa solidité, Talbi cherche actuellement à quitter la D1 russe où il évolue depuis l’été dernier. Même s’il a été intéressant avec le Rubin Kazan, il se voit relever un nouveau défi, notamment en raison du contexte politique qui touche actuellement le puissant pays de l’Est. International tunisien à 19 reprises, il a déjà pu se montrer sur la scène internationale. Afin de poursuivre sa progression, il se verrait bien intégrer une grande ligue européenne. Pur produit de l’ES Tunis, il a déjà pu se mettre en évidence pendant trois saisons dans le championnat turc, du côté de Caykur Rizespor.

Mohamed Dräger (Nottingham Forest - 25 ans)

Lui aussi est un défenseur de qualité, et lui aussi serait de pouvoir relever un challenge à la hauteur de ses aspirations. Né à Fribourg, il a été logiquement formé à l’école allemande. Il a d’ailleurs même eu le privilège d’effectuer ses premiers pas en Bundesliga. Cependant, pour avoir du temps de jeu, il a dû aller chercher fortune ailleurs. D’abord en Grèce, à l’Olympiakos, puisse en Suisse, du côté de Lucerne, et en effectuant entretemps un transfert à Nottingham Forest. Aujourd’hui, il appartient toujours au club anglais. Il est censé y retourner cet été, avec la perspective de pouvoir découvrir la Premier League. Il n’est pas sûr cependant que les Reds daignent à lui accorder sa chance. Dräger, qui fut l’une des grandes révélations de la dernière Coupe Arabe des Nations, n’aura alors d’alternatives que de changer d’air de nouveau.

Hannibal Mejbri (Manchester United - 19 ans)

Hannibal Mejbri vient de passer une saison complète dans l’équipe première de Manchester United. Il n’est pas sûr cependant qu’il en garde un très bon souvenir. Ce milieu de terrain technique et batailleur n’a pu disputer que trois petites rencontres avec la formation des Red Devils. Et il s’agissait de matches à moindre enjeu, comme ceux de League Cup. L’ancien sociétaire de l’INF de Clairefontaine ne peut se permettre de connaitre un autre exercice comme celui-ci, surtout que se profile la Coupe du Monde qu’il veut à tout prix disputer. Malgré son jeune âge, il a les qualités nécessaires pour évoluer dans un grand championnat. Sa fougue, son insouciance et sa polyvalence sont aussi d’autres vertus qui pourraient plaire aux recruteurs. Ayant déjà 15 sélections à son actif, Mejbri est appelé à devenir le futur patron des Aigles de Carthage. Mais il lui faut bien sûr trouver un club à sa convenance pour pouvoir rester compétitif sur la durée.

Wahbi Khazri (Saint-Etienne - 31 ans)

Wahbi Khazri vient de boucler sa quatrième saison à l’AS Saint-Etienne. Il serait cependant très surprenant de le voir enchainer une cinquième. Après la relégation des Verts à l’étage inférieur, il y a de fortes chances pour que cet expérimenté milieu de terrain se décide de changer de tunique. Au regard de son vécu, il ne devrait pas manquer de sollicitations. Lui aussi fait partie des tauliers de la sélection tunisienne. Il y a quatre ans en Russie, il avait été l’un des rares joueurs de cette équipe à briller au Mondial. Il aura certainement à cœur de faire aussi bien Qatar, lors de ce qui pourrait être son dernier grand rendez-vous avec son pays. Vu qu’il connait la Ligue 1 comme sa poche, il ne serait pas surprenant de le voir rebondir dans une autre formation de l’élite française.

Mohamed Ali Ben Romdhane (ES Tunis - 22 ans)

C’est le seul joueur de notre liste à évoluer dans le championnat local, mais peut-être pas le moins talentueux. Ce milieu de terrain défensif a d’excellents atouts à faire valoir, et c’est ce qui explique qu’il fait partie du « Mountakhab » depuis trois ans. Au sein de son club de l’ES Tunis, il est également un joueur important, dans la droite lignée des autres grands milieux passés par ce club comme Bouazizi, Ben Soltane et cie. La saison dernière, il s’est notamment distingué en marquant 4 buts en 8 matches de Ligue des Champions africaine. Son séjour à El-Tarraji pourrait cependant être écourté. Le prestigieux club égyptien d’Al-Ahly cherche actuellement à l’enrôler. Une offre de 1,5M€ a déjà été transmise en vue d’un transfert. L’EST demande au moins le double pour se séparer de son homme à tout faire.