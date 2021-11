Transfert : Christian Eriksen de retour, mais pas avec l'Inter Milan ?

Le 12 juin 2021, Christian Eriksen était victime d'un malaise cardiaque lors du match entre son équipe, le Danemark, et la Finlande.

Depuis ce drame, Christian Eriksen n'a plus rejoué au football. Mais selon le Corriere dello sport, le retour du Danois sur les terrains est de plus en plus proche. Le quotidien sportif italien indique même que ce retour ne devrait pas s'effectuer avec l'Inter Milan pour plusieurs raisons.

Eriksen n'a pas le droit de jouer en Italie

Portant un pacemaker depuis son accident cardiaque, le règlement de la Serie A empêche Eriksen de jouer avec. « Il n'y aura pas de dérogation, c'est impossible. Aucun médecin ne signera favorablement », faisait remarquer le docteur Lucio Mos, président de la Société italienne de cardiologie du sport, dans les colonnes de L'Équipe en juillet dernier.

Ne pouvant utiliser son joueur, l'Inter Milan, en proie à des difficultés financières, souhaite désormais s'en séparer afin de faire des économies. Le joueur, arrivé à Milan en janvier 2020, touche 7,5 millions d'euros par saison et son contrat court jusqu'en juin 2024.

L'article continue ci-dessous

Un départ lors du mercato d'hiver est à l'étude mais l'Inter est également prêt à résilier le contrat du joueur dans le seul but d'économiser son salaire.

Un retour à l'Ajax ?

Le Corriere dello sport précise qu'un retour d'Eriksen à l'Ajax est une piste très crédible. Le Danois y a joué de janvier 2009 à août 2013.

Or, en Eredivisie, le règlement permet à un footballeur de jouer avec un pacemaker. L'Ajax d'Amsterdam compte même déjà dans ses rangs un joueur dans ce cas : il s'agit de Daley Blind qui en porte un depuis février 2020.