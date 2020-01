Toutes les réactions de Linas-Montlhéry-PSG

Stéphane Cabrelli, entraîneur de Linas-Montlhéry en zone-mixte : "Je retiens plein de choses. Je retiens le très bon comportement de mes joueurs. On a joué comme on a pu, on n'a jamais refusé d'essayer de sortir proprement le ballon. Le penalty ? C'est Rico qui fait l'arrêt plutôt que mon joueur qui le loupe. C'était une fête réussie. Nous n'avions pas envie d'en encaisser six, mais c'est le PSG et Edinson Cavani en face... Mais j'ai apprécié le comportement de mes joueurs".

Sergio Rico, gardien du PSG en zone mixte : "Le PSG est l’un des plus grands clubs du monde. Je serai enchanté de rester ici"

Thilo Kehrer, défenseur du PSG en zone mixte : "On a fait notre boulot et on est contents du résultat. Il fallait respecter cet adversaire, c'était clair. Il ne fallait pas sous-estimer cette équipe et la prendre au sérieux. Le respect est le plus important. On joue tous au même jeu. Personnellement, c'était important pour moi de retrouver le rythme et de retrouver les bonnes habitudes sur le terrain. Comment est Cavani comme capitaine ? Très bien. En tant que personne, Edi est très gentil et respectueux de tout le monde. C'est un grand joueur et surtout une grande personnalité".

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG au Parisien : "On a joué de façon sérieuse et très humble. Ce n'était pas facile de gagner car l'adversaire a fait tout bien pendant l'ensemble du match. On a donné une bonne image du club. C'est un bon début pour 2020. Cavani ? Il est là pour marquer, non? C'était face à une sixième division. On demande ça, qu'il marque quand il joue. Cela lui donne confiance. Draxler a fait super bien, Pablo (Sarabia) aussi. Il est nécessaire de montrer ses qualités pour gagner."

