Toutes les réactions après PSG-Amiens

Retrouvez toutes les réactions arès PSG-Amiens, match remporté 4-1 par le PSG ce samedi.

Marquinhos (milieu du PSG, zone mixte) : "Belle victoire, belle performance, beaucoup de buts. C'était important de finir l'année comme ça. Maintenant on a du temps pour se reposer. Il faut continuer comme ça. On a fait une très bonne première partie de saison. En Champions League on a fini premiers du groupe et en on est premiers avec de bonnes performances. Dernièrement, on est montés en puissance. Une note sur 20 ? Je vous laisse la donner (rires). Nous améliorer ? Oui, on peut. Notamment à l'extérieur, car on va afronter des équipes puissantes. Les vacances peuvent casser la dynamique ? Pour nous ça fait du bien. Il faudra revenir avec la même mentalité. Le 442 ? Oui, si tout le monde continue à faire du bon travail, il peut tenir en C1. On se crée beaucoup d'occasions. Quand les 4 de devantsont performants avec et sans le ballon, ça nous aide beaucoup derrière. Quand on les voit donner un maximum pour l'équipe, on prend du plaisir à défendre et à les regarder. Amiens ? Une équipe courageuse avec beaucoup d'intensité et très présente dans les duels, mais on a réussi à marquer les buts qui ont décidé du match.

Thomas Tuchel (entraîneur PSG, Canal+) : "Des départs cet hiver ? Peut-être mais pas nécessaire, je suis heureux et satisfait de l’équipe maintenant. Si des joueurs veulent partir, on va discuter. Si Cavani veut partir ? C’est Leonardo qui doit parler de ces choses-là. Moi, je ne vais pas parler du mercato. Sportivement, la soirée a été parfaite. Mais on a perdu deux joueurs sur blessure, c'est dommage, c'est un peu triste. Mais la performance a été très complète, très forte, la victoire est méritée. C'était une bonne fin d'année."

Benjamin Quarez au Parc des Princes