Toulouse-PSG (0-1) : Areola taille patron, la déception Choupo-Moting : les notes parisiennes

Le PSG s'est imposé dans la douleur ce dimanche à Toulouse (0-1) grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé. Retrouvez les notes parisiennes.

Alphonse Areola : 8

Très gros match du gardien parisien. D'abord auteur d'un arrêt réflexe sur une tête de Christopher Jullien (38e), il a remis ça en gagnant son face à face avec Yaya Sanogo (52e) avant de bien se coucher sur un tir lointain de Kalidou Sidibé (53e). Un match taille patron.

Thilo Kehrer : 5

Bousculé par la vivacité de Max-Alain Gradel sur les quelques percées toulousaines en première période, Thilo Kehrer a un petit peu rectifié le tir en deuxième période avant de prendre le couloir droit après la sortie de Colin Dagba (73e). Passeur décisif pour Kylian Mbappé quelques secondes plus tard (0-1, 74e).

Marquinhos : 5

Le capitaine du PSG n'est pas passé loin d'inscrire son quatrième but de la saison en , mais le VAR lui a logiquement refusé sa réalisation pour hors-jeu (35e). Quelques interventions précieuses dans un match sans relief de l'équipe francilienne.

Presnel Kimpembe : 5

Il réalise un bon retour sur Jimmy Durmaz (31e) et est tout proche de permettre à Marquinhos d'ouvrir le score en prenant le meilleur sur Baptiste Reynet sur le but du Brésilien refusé pour hors-jeu (35e). On l'a quand même connu plus tranchant.

Colin Dagba : 4

Son association avec Thilo Kehrer sur le côté droit n'a pas forcément été convaincante. Aligné devant le défenseur allemand, il a rarement été en position d'apporter le danger offensivement. Son manque d'agressivité aurait pu coûter cher sur l'occasion manquée par Yaya Sanogo (52e). Remplacé par Thiago Silva (73e).

Christopher Nkunku : 3

Une rencontre sans magie pour Christopher Nkunku qui aura joué un peu plus d'une heure, ne touchant que 37 ballons dans le milieu à trois concocté par Thomas Tuchel. Remplacé par Moussa Diaby (63e).

Leandro Paredes : 4

L'ancien joueur du Zénith a touché beaucoup de ballons devant la défense, mais a rarement réussi à trouver les bons décalages. Quelques coups de pied arrêtés dangereux, mais du déchet dans son jeu long. Il oblige tout de même Baptiste Reynet à s'employer sur un centre rentrant (22e)

Juan Bernat : 5

On l'a d'abord vu à gauche d'un milieu à trois où, comme ses partenaires, il a eu du mal à se libérer de la masse pour trouver les décalages. Repositionné dans le couloir gauche après la sortie de Layvin Kurzawa (63e).

Layvin Kurzawa : 4

Contrairement à ses habitudes, il n'a pas réalisé beaucoup de montées dans son couloir. Un match sans prises de risques alors qu'il restait sur deux prestations convaincantes avec l'équipe de . Remplacé par Marco Verratti (63e), dont l'entrée en jeu à apporter un peu plus de rythme dans un match qui en manquait cruellement.

Kylian Mbappé : 6

C'est de lui que sont venues les quelques éclairs du PSG en première période. Il est d'ailleurs à l'origine de la première occasion sur un rush suivi d'un arrêt de Baptiste Reynet et d'un incroyable raté d'Eric-Maxim Choupo-Moting (17e). Il a parfois joué trop facile, tentant quelques justes superflues, mais il permet à Paris de signer une nouvelle victoire. Un enchaînement contrôle-frappe dans le petit filet, qui n'a laissé aucune chance à Reynet (0-1, 74e).

Eric-Maxim Choupo-Moting : 3

Aligné aux côtés de Kylian Mbappé dans le duo d'attaque avant de finir sur l'aile droite, l'international camerounais n'a pas toujours su trouver sa place. Auteur d'une frappe hors-cadre alors que l'ouverture du score lui tendait les bras (17e), il a été l'une des grandes décéptions parisiennes.

Benjamin Quarez, au Stadium de .