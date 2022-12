Toulouse FC – AC Ajaccio : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Toulouse-Ajaccio.

Toulouse à la relance, Ajaccio veut enchaîner

Pour la reprise de la Ligue 1, Toulouse (13e avec 16 points) a été corrigé 6-1 à Marseille. Toulouse est d'ailleurs sur une série de quatre défaites à la suite mais Philippe Montanier, l'entraîneur du club, se veut optimiste avant la réception d'Ajaccio : « Il faut vite oublier cette défaite encaissée à Marseille. On va jouer contre Ajaccio qui est une équipe qui correspond plus à notre championnat. Ce sera à nous d'être prêts pour ce match même si nous avons une journée de récupération de moins que notre adversaire. »

Si l'AC Ajaccio (15e avec 15 points) aura effectivement un jour de repos en plus, le club corse est surtout en pleine forme. Les Ajacciens ont repris la saison par une victoire 1-0 contre Angers et avant la trêve imposée par la Coupe du monde, ils avaient battu Strasbourg avant de faire match nul à Nantes.

Date, horaire et lieu de Toulouse-Ajaccio

Date : dimanche 1er janvier 2023

Ville : Toulouse (France)

Stade : Stadium de Toulouse

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Pierre Gaillouste (France).

Sur quelle chaîne voir le match Toulouse-Ajaccio ?

En France, la rencontre entre Toulouse et Ajaccio sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Toulouse-Ajaccio

En France, il sera de possible de voir le match Toulouse-Ajaccio en Streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Toulouse-Ajaccio

Pour cette rencontre, Toulouse sera privé de Desler, Keben, Genreau, Tsingaras et Healy qui sont blessés.

Dans les rangs ajacciens, Barretto, Botué et Spadanuda sont blessés et forfaits. Qazim Laci vient quant à lui de quitter le club et s'est engagé au Sparta Prague.

L'équipe probable de Toulouse : Dupé - Sylla, Rouault, Nicolaisen, Elebi - Dejaeger, Spierings, Van den Boomen - Rataro, Dallinga, Chaïbi.

L'équipe probable d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné - Nouri, Marchetti, Coutadeur, Belaïli, Touzghar, El Idrissy.

Les statistiques à connaître avant Toulouse-Ajaccio

● Toulouse et Ajaccio vont s'affronter en Ligue 1 pour la 1re fois depuis le 29 mars 2014 (2-2 en Corse), l'ACA étant l'un des 3 seuls clubs que le TFC a échoué à battre la saison passée en Ligue 2 (2-2 à domicile, 0-1 à l'extérieur) en compagnie de Caen et Rodez.

● Il n'y a plus eu de matches nuls dans un match opposant 2 équipes promues en Ligue 1 depuis octobre 2018 et un 0-0 entre Nîmes et Reims. Ajaccio a d'ailleurs perdu son seul match de la sorte cette saison, contre Auxerre le 30 octobre dernier (0-1).

● Toulouse a remporté 4 de ses 8 réceptions d'Ajaccio en Ligue 1 + Ligue 2 au 21e siècle (2 nuls, 2 défaites), mais une seule des 5 dernières (3-0 en L2 en février 2021 – 2 nuls, 2 revers).

● Les 21 derniers duels entre 2 promus en Ligue 1 ont vu l'équipe recevant ne s'incliner qu'à 4 reprises (13 victoires, 4 nuls), la dernière en date à ne pas s'imposer sur ses terres étant Troyes en avril 2022 (0-1 contre Clermont).

● Toulouse a encaissé 8 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois de janvier (2-5 contre Brest et 0-3 à Lyon en janvier 2020).

● Ajaccio n'a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 disputés en janvier (4 nuls, 2 défaites).

● Toulouse a remporté 3 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n'avoir remporté aucun des 11 précédents (2 nuls, 9 défaites).

● Ajaccio a perdu un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls) après avoir perdu chacun des 7 précédents.

● L'effectif de Toulouse totalise 492 matches en Ligue 1 en carrière, c'est presque 500 de moins que tout autre club (Clermont, 971).

● Le joueur de Toulouse Branco van den Boomen a effectué 16 transversales en direction de Mikkel Desler en Ligue 1 2022-2023, soit au moins le double de tout autre joueur en direction d'un même partenaire en L1 cette saison.

● Le joueur d'Ajaccio Romain Hamouma a marqué 7 buts lors de son premier match d'une année civile en Ligue 1, seul Neymar (10 dont 9 en janvier) fait mieux au XXIe siècle.