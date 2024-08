Touché par les critiques durant l'Euro, Cristiano Ronaldo réagit

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment gouté aux critiques dont il a été la cible après son décevant rendement à l’Euro.

Ronaldo a adressé un message à ses contempteurs lors d'une conversation avec son ancien coéquipier de Manchester United, Rio Ferdinand.

La star portugaise a fait face à des détracteurs tout au long de sa carrière, mais la critique a atteint un autre niveau cet été, lorsque le quintuple Ballon d’Or n'a pas réussi à marquer un seul but pour le Portugal lors de leur campagne décevante à l'Euro 2024.

S'adressant donc à Ferdinand pour une vidéo sur sa chaîne YouTube qui bat tous les records, Ronaldo a admis que les critiques sont normales car il est le " gars le plus suivi au monde ". Il a également défendu ses performances en Allemagne en rappelant aux gens qu'il s'était manifesté pour tirer les premiers penaltys du Portugal lors de leurs séances de tirs au but contre la Slovénie et la France, marquant les deux fois.

Ronaldo considère avoir marqué 2 buts à l’Euro

"Il est beaucoup plus facile de critiquer que d'apprécier ce que l'on a vraiment", a déclaré Ronaldo. "Nous savons comment fonctionne la presse. Si tu parles bien, ça ne se vend pas. Il faut dire du mal. Et si tu parles de Cristiano, tu arrives en première page. C'est normal parce que je suis le joueur le plus suivi au monde. Les critiques existeront toujours et ça fait partie du business. Pour moi, ce n'est pas un problème".

"Les critiques existeront toujours. Mais les gens oublient une chose. Ils disent 'Cristiano ne marque pas de buts' [à l'Euro] - j'ai marqué deux buts. J'ai été le premier à montrer que j'avais raté, mais je ne vais pas me dérober. Je serai là. Même si je rate, je serai là. Même si je rate, je tirerai. Et j'ai marqué deux buts", a-t-il poursuivi sur un ton ferme.

La star d'Al-Nassr a continué en évoquant son record de buts marqués avec le Portugal et son statut de joueur ayant marqué le plus de buts internationaux de l'histoire. "J'ai marqué 60 buts la saison dernière", a-t-il ajouté. "Maintenant, vous allez parler de 'tu ne marques pas à l'Euro, que se passe-t-il ? Quel est le problème ?' J'ai marqué 130 buts [pour le Portugal]. Je suis le meilleur buteur de l'histoire du football international".