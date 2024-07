Power Rankings Euro 2024 : Cristiano Ronaldo entraîne le Portugal dans sa chute, Cody Gakpo propulse les Pays-Bas à la deuxième place

GOAL classe les huit équipes encore en lice en Allemagne avant un week-end de quarts de finale très excitant.

Il n'en reste plus que huit. Après des 8es de finale marqué par des matches d'une qualité extrêmement limitée, on attend avec impatience - ou peut-être plus exactement, on espère - un week-end de quarts de finale passionnants.

Certes, sur le papier, certains matches sont alléchants. La confrontation entre l'Allemagne et l'Espagne à Stuttgart a le potentiel d'être un vrai choc, mais celle entre la France et le Portugal à Hambourg pourrait être tout aussi passionnante, même si les deux équipes peinent à retrouver leur meilleur niveau.

De l'autre côté du tableau (le moins relevé), la Suisse, qui a créé la surprise, est confiante dans sa capacité à sortir une équipe d'Angleterre qui a de la chance d'être encore en lice, tandis que la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que la rencontre entre les Pays-Bas et la Turquie à Berlin se déroulera dans une ambiance géniale.

Alors, quelles sont les équipes qui ont l'air d'être des champions potentiels et quelles sont celles qui pourraient rentrer chez elles dès ce week-end ? GOAL classe les huit sélections ncore en lice pour l'Euro 2024 ci-dessous...