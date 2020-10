Touché au dos, Neymar est douteux pour Brésil-Bolivie

En délicatesse avec son dos, Neymar n’est pas sûr de pouvoir participer vendredi au match de la Seleçao contre la Bolivie.

En ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde, le se mesure à la dans la nuit de vendredi à samedi. Une première rencontre officielle pour les Auriverde depuis plus d’un an et qui risque de se jouer sans Neymar.

Tite tranchera vendredi

L’attaquant du PSG a quitté l’entrainement prématurément mercredi en raison d’un souci au dos. Une alerte qui pourrait donc l’empêcher de tenir sa place face à la Verde. Le médecin brésilien s’est tout de même voulu rassurant en indiquant qu’il n’y a pas eu de « traumatisme » pour Ney et qu’il suit un traitement pour calmer cette douleur.

Le sélectionneur Tite devrait prendre une décision concernant Neymar le matin du match. Nul doute qu’il ne prendra aucun risque demésuré avec sa star pour cette rencontre, surtout qu’il y a un deuxième rendez-vous qui suivra dans ses qualifications face au (mardi).

A Paris, on suit l’évolution de la situation avec une grande attention. Les responsables franciliens et l’entraineur Thomas Tuchel gouteraient certainement très peu au fait que Neymar revienne diminué de son séjour en sélection. Pour rappel, les champions de se produisent en championnat 48 heures seulement après le second match de la Seleçao.