Tottenham, un supporter suspendu pour jet de tasse

Tottenham a annoncé ce mardi avoir suspendu un supporter qui avait lancé une tasse vers le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga.

a fait savoir ce mardi, dans un communiqué, avoir identifié et suspendu le supporter qui avait lancé une tasse sur le gardien de Kepa Arrizabalaga, lors du revers de Spurs (0-2) face aux Blues dimanche.

"Nous continuerons à prendre les mesures les plus fermes à l'encontre de quiconque sera coupable de tels agissements", assènent ainsi les Spurs.

Le club londonien annonce également qu'il poursuit son enquête sur les injures racistes adressées au défenseur allemand des Blues Antonio Rüdiger lors de cette même rencontre contre Chelsea.

"Nous avons lancé une enquête en collaboration notamment avec Chelsea et le témoignage de ses joueurs. Aucune forme de racisme n'est acceptable et ne sera tolérée dans notre stade. Nous prenons ces accusations extrêmement au sérieux et nous prendrons les sanctions les plus lourdes possibles contre les individus coupables de tels comportements, en ce compris l'interdiction de stade.", indique-t-on.