Tottenham, un salaire très élevé pour Mourinho

José Mourinho a rejoint Tottenham, qui lui a proposé un salaire très conséquent selon les médias anglais.

Libre depuis son départ de , José Mourinho s'est engagé avec , qui vient de se séparer de Mauricio Pochettino. Et le Special One s'est vu proposer un salaire... très spécial.

En effet, selon les indiscrétions du Daily Mail, Mourinho va toucher un salaire mirobolant de 17,5 M€ par saison pendant 4 ans. Soit plus du double que celui de son devancier selon la publication anglaise.

Mourinho est encore loin des coaches les mieux payés au monde cependant, car à titre d'exemple, Diego Simeone (24 M€ par an) et Pep Guardiola (23 M€ par an) font bien mieux.

Toujours selon le Daily Mail, Mourinho n’était pas considéré comme le premier choix des Spurs, lequels lui préféraient Brendan Rodgers. Mais le manager de Leicester a préféré poursuivre sa mission auprès des Foxes.