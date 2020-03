Tottenham - Touché à l'aine, Hugo Lloris de nouveau blessé

De retour à la compétition depuis un mois, le Français a été contraint de déclarer forfait pour la réception de Wolverhampton, ce dimanche, blessé.

Il y a près d'un mois, Hugo Lloris effectuait son grand retour à la compétition. Trois mois et demi après avoir connu une grosse blessure au coude qui l’avaint contraint à une opération, le portier français avait eu le plaisir de retrouver les terrains de .

Titulaire lors de la réception de Norwich, le Champion du Monde 2018 avait contribué à la victoire de (2-1). Le premier succès en championnat de l’équipe londonienne en 2020. Mais un mois plus tard, le voilà de nouveau blessé.

Douleur à l'aine pour Hugo Lloris

En effet, Hugo Lloris n'est pas présent, ce dimanche, alors que les Spurs affrontent en Premier League. Et pour cause, l'ancien de l'OL et de l'OGC Nice a déclaré forfait pour une douleur à l'aine, à moins d'un mois du prochain rassemblement des Bleus...

Selon sa durée d'indisponibilité, il pourrait ainsi manquer le prochain rassemblement de l'équipe de , qui affrontera l' , le 27 mars prochain, et la Finlande. Pour rappel, Tottenham doit aussi composer avec l'absence d'un autre international français en la personne de Moussa Sissoko, blessé au genou.