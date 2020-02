Tottenham - Serge Aurier : "Ici, on me parle de foot"

Dans un long entretien accordé à France Football, Serge Aurier est revenu sur la passion qui anime les supporters anglais, plus fidèles qu'en France.

Originaire de Sevran, Serge Aurier est un pur produit du Bassin parisien. C'est donc tout naturellement qu'après avoir fait ses classes au et au TFC, l'Ivoirien avait rejoint le en 2014. Devenu titulaire indiscutable dans la capitale, le latéral droit avait néanmoins tout gâché il y a presque quatre ans jour pour jour avec une vidéo publiée sur la plateforme Périscope, qui allait bien malgré lui faire le tour du monde... Et lui coûter sa place au sein du PSG.

"À Paris, combien de gens je vois avec le maillot de l'OM ?"

Aujourd'hui à , en , Serge Aurier est parvenu à relancer sa carrière, bien aidé par la ferveur locale. "Depuis que je suis ici, ça m'est arrivé de faire des mauvais matches, mais on me parle foot. Les gens sont vraiment fans", a-t-il confié à Football.

Si les supporters anglais sont de vrais passionnés, force est de constater que, selon lui, c'est nettement moins le cas dans la capitale française. "En France, à Marseille, et c'est ce que j'aime bien là-bas, tu ne verras pas de maillots de Paris. Ils sont fiers. Mais à Paris, combien de gens je vois avec le maillot de Marseille (Il sourit) ? En France, il y a très peu de personnes qui sont fiers de supporter une équipe. Ce n'est pas la même passion. Ici, quand on perd et qu'on va saluer les supporters, ils ne vont pas te faire de doigt d'honneur. Ils vont t'applaudir parce qu'on a perdu, certes, mais tu as donné le meilleur", a ajouté Serge Aurier.