Transferts, Tottenham met 5 joueurs sur le marché

5 joueurs des Spurs sont actuellement sur le marché selon les médias anglais.

n’a pas beaucoup bougé sur le marché des transferts au cours des deux dernières années. Mauricio Pochettino a réussi à garder son équipe intacte, convaincant le président Daniel Levy d’utiliser son budget pour conserver les stars du club et ne faire que quelques retouches en termes de recrues.

Mais l’équipe a besoin de changement et lors du match de Ligue des Champions face au , il était clair que le club devait faire apparaître de nouveaux visages, mais il fallait d’abord se débarrasser de quelques anciens...

En tout cas, selon The Times. Selon cette publication, Mauricio Pochettino aurait dressé une liste de cinq joueurs qu'il veut céder. Christian Eriksen est l’une des stars du club, mais celui-ci doit le vendre en hiver s’il veut éviter de le perdre gratuitement lors de l’expiration de son contrat. Le milieu de terrain danois a déjà été lié au et à la , ainsi qu’à Barcelone et à et pourrait très bien faire ses valises après Noël.

Eriksen est rejoint sur la liste par quatre autres joueurs: le premier est Eric Dier. L’international anglais n’a disputé que deux matches complets, le premier quand les Spurs ont été éliminés de la Carabao Cup et le second lors de l'indigente défaite 3-0 face à le week-end dernier.

Serge Aurier n’a pas pu combler le vide laissé par Kieran Trippier depuis le départ de ce dernier à l’ . Victor Wanyama, très peu utilisé et Danny Rose complètent cette liste d'indésirables.