Tottenham s'active pour Nuno Espirito

Après avoir essuyé plusieurs refus pour ce rôle, Tottenham a jeté son dévolu sur le coach portugais des Wolves, Nuno Espirito.

L'ancien manager des Wolves, Nuno Espirito Santo, est en pourparlers pour devenir le prochain coach de Tottenham. Goal est en mesure de confirmer.

Les Spurs sont à la recherche d'un manager depuis le limogeage de Jose Mourinho en avril, Ryan Mason étant intervenu pour prendre en charge l'équipe par intérim. Au cours des mois qui ont suivi, le club est entré en contacts avec plusieurs cibles mais sans succès. Nuno étant le dernier à avoir eu des discussions avec les responsables de Tottenham.

Avant de penser au technicien lusitanien, le board des Spurs a donc multiplié les approches. Antonio Conte était proche d'un accord pour prendre le commandes de l'équipe, mais l'ancien patron de Chelsea et de l'Inter a refusé un accord avant d'admettre qu'il n'était pas convaincu par le projet. On a ensuite sollicité Paulo Fonseca, l'homme que Mourinho a remplacé à Rome, avant que ces pourparlers ne soient rompus pour des raisons fiscales et que l'on se tourne vers Gennaro Gattuso. Gattuso s'est également retiré de la course. Son ancien joueur à Naples, Lorenzo Insigne, affirmant que "le désordre régnant" à Tottenham l'a rebuté par rapport à cette mission.

L'entraineur de Séville, Julen Lopetegui, a également refusé les Spurs, selon le président du club, José Castro.

Tout manager prenant en charge à Tottenham devrait potentiellement faire face à un départ qui modifierait tout le projet à court et moyen terme. Celui de Harry Kane. L'international anglais étant fortement pressenti pour partir sous d'autres cieux durant l'intersaison en cours. Nuno Espritio incarne donc l'ultime solution des Spurs. Le manager portugais est surtout connu pour son passage chez les Wolves, car il a transformé le club en une équipe forte de Premier League après les avoir sortis de la Championship. En effet, pendant son séjour au Moulineux, il les a menés à un titre en championnat avant de terminer septième deux fois et 13e en trois saisons en Premier League.

Nuno et le club de Wolverhampton ont annoncé en mai dernier qu'ils se séparaient d'un commun accord, faisant de lui l'un des coaches libres les plus cotés sur le marché.

Avant de prendre la relève chez Wolves, Nuno a également dirigé durant sa carrière Porto, Valence et Rio Ave.