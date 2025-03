Tottenham, Pochettino souligne l'honnêteté de Kane

Mauricio Pochettino a réagi ce jeudi à la polémique qui concernant le but des Spurs inscrit face à Stoke la semaine dernière.

Le club de Tottenham est actuellement secoué par une affaire dont il se serait bien passé. Dimanche dernier, l'équipe londonienne l'a emporté 2 à 1 sur le terrain de Stoke City. L'un des deux buts a été l'œuvre de Christian Eriksen. Or, la réalisation a été retirée au Danois et accordée à son coéquipier Harry Kane par la FA. Et ce après qu'une requête a été déposée. De la part de…Tottenham.

Cette initiative a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce Kane qui a demandé à ses dirigeants que le but lui soit comptabilisé ? La question a été posée à Mauricio Pochettino, le coach de l'équipe, ce jeudi en conférence de presse. Ce dernier a répondu en toute sincérité : " bien sûr, après le match, Harry Kane a dit qu'il avait touché le ballon avec son épaule droite. Il l'a dit à Christian Eriksen. Harry est une personne très honnête. Il ne va pas mentir sur cette situation".

Un joueur qui demande que l'on retire un but à l'un de ses coéquipiers ce n'est pas commun. Pochettino n'y voit pourtant aucun souci. "Ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas un souci pour l'équipe. Je me fiche de savoir qui a marqué le but, je me souviens des trois points", a-t-il déclaré.

L'ancien joueur du PSG assure qu'il n'y a pas de lézard, mais il ajoute à l'incompréhension générale en indiquant qu'il n'était pas au courant de la demande faite par son club : "C'était une décision du club de faire appel. Je n'ai pas été impliqué dans cette décision. Bien sûr, je suis sûr que Harry et Christian étaient d'accord pour le faire. Mais personne ne m'a dit ce qui allait se passer".