Tottenham, Pochettino pense déjà au mercato hivernal

L'entraîneur de Tottenham a exprimé sa déception après la défaite de son équipe lors de la Carabao Cup contre Colchester United.

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour . Finaliste de la dernière face à , l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino espérait franchir un nouveau cap cette saison et se battre pour remporter des trophées. Mais pour le moment, Tottenham réalisé un début de saison plus que mitigé et preuve en est la dernière rencontre effectuée par les Spurs ce mardi en Carabao Cup.

Les Spurs sont tombés aux tirs au but face à Colchester United en Carabao Cup. Une équipe de deuxième division. Une défaite qui passe mal et arrive au pire moment, seulement deux jours après la défaite contre Leicester en . En conférence de presse après la rencontre, Mauricio Pochettino a affirmé qu'il pense déjà au mercato d'hiver afin de réajuster son effectif qui peine à trouver ses marques depuis le début de saison.

"Nous avons besoin d'unité"

"Nous travaillons si dur pour mettre tout le monde sur la même page. Seulement nous avons besoin de temps. Le mois de janvier sera également une bonne occasion de remédier à cette situation et à la suivante. C’est le problème lorsque quelque chose se passe que vous ne pouvez pas contrôler. Cela signifie que nous sommes des êtres humains et que, dans le football, pour que la période de succès de football soit réussie, il faut être différent chaque saison et trouver des solutions différentes. Nous devons faire quelque chose de différent et nous le ferons", a indiqué l'Argentin.

Mauricio Pochettino considère que la pré-saison des Spurs influe sur le début de la saison : "Je pense que nous avons beaucoup parlé en pré-saison. Nous avons une expérience dans le football et il est si important que les sentiments soient ceux que j'ai expliqués en pré-saison, mais maintenant ce n'est pas ce que j'ai dit en pré-saison. Je savais que ce serait une situation difficile. Lorsque vous avez une équipe instable, c'est toujours difficile, vous perdez du temps et vous avez besoin de temps pour récupérer le temps perdu".

"C'est là où nous en sommes. Peut-être que nos performances sont bonnes, mais vous avez besoin de ce supplément, qui est mental, d'une connexion, avoir de l'énergie, être ensemble, ne pas avoir différents objectifs dans l'équipe. Nous avons encore besoin de temps pour construire cette unité dont vous avez besoin lorsque vous êtes dans une compétition de ce niveau", a conclu le technicien des Spurs.