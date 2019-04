Tottenham - Pochettino et Lloris s'attendent à "souffrir" face à City

Hugo Lloris, capitaine et dernier rempart des Spurs, s'attend à souffrir mercredi soir contre Manchester City.

« Nous allons souffrir demain, pour atteindre les demi-finales », s'est, en substance, inquiété Hugo Lloris, capitaine des Spurs de , avant de défier a redoutable formation de , mercredi soir (21 heures), dans le cadre des quarts de finale retour de la .

Malgré un remarquable succès acquis au match aller (1-0), à la maison, dans l'enceinte rutilante du Tottenham Hotspur Stadium, le gardien international tricolore des Spurs s'attend en effet à 90 minutes compliquées, voire plus si affinités, face à l'équipe managée par Pep Guardiola qui s'est exprimé lui aussi ce mardi devant les médias européens.

D'après Hugo Lloris, c'est tout son club qui devra s'attendre à un match retour compliqué, d'autant que le manager argentin Mauricio Pochettino devra composer avec de nombreux blessés dans ses rangs. « Nous allons affronter l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils peuvent marquer beaucoup de buts si l'adversaire montre des faiblesses. [...] Ça va être dur, mais nous sommes prêts à souffrir », a estimé l'ancien lyonnais.

Le technicien de Tottenham a lâché des propos semblables en conférence de presse, évoquant une « bataille » que ses hommes devront livrer face à une équipe de Manchester City redoutable offensivement.

« Manchester City est l'une des meilleures équipes du monde et l'une des favorites pour remporter la et la Ligue des champions. Pour nous, les battre à l'aller a été un résultat incroyable, mais la qualification n'est pas encore acquise. Ce que nous avons, c'est la conviction. Nous allons nous battre et espérer une très bonne performance, en espérant avoir un peu de chance dans les moments importants », a affirmé l'ancien joueur du PSG.