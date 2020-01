Tottenham, Ndombele : "Aucun problème avec le coach"

Au micro de Telefoot, Tanguy Ndombélé évoque la sortie de José Mourinho en conférence de presse concernant ses blessures.

José Mourinho, l'entraîneur de , s'était exprimé après la défaite de son équipe sur le terrain de au début du mois et avait taclé Tanguy Ndombele, blessé, lors de cette rencontre :

« Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante, il est blessé... Ensuite il rejoue un match, on a plein d'espoirs, et c'est ainsi depuis le début de saison. C'est un souci, bien entendu. Vous pensez avoir un joueur qui est dans un processus d'évolution, il avait bien joué contre Norwich et nous avions plein d'espoirs pour le voir prêt aujourd'hui, et il n'était pas prêt. Je ne peux pas en dire beaucoup plus car ça dure depuis le début de saison. », avait critiqué le Special One.

Ndombélé évoque la sortie de José Mourinho en conférence de presse concernant ses blessures : "Ce sont des amis qui m'ont prévenu, on en a rigolé. Y'a aucun soucis avec le coach." #Téléfoot pic.twitter.com/07rXf8dGRI — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 26, 2020

L'ancien lyonnais est brièvement revenu sur cet épisode au micro de Téléfoot : "Ce sont des amis qui m'ont prévenu, on en a rigolé. Il n'y a aucun souci avec le coach."