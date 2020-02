Tottenham, Mourinho motive ses troupes avant Chelsea

Avant de défier Chelsea samedi (13h30), José Mourinho a dévoilé l'objectif principal des Spurs.

José Mourinho était de passage en conférence de presse en vue du choc conte son ancien club de . Le manager portugais en a profité pour galvaniser ses troupes en conférence de presse avant le match.

« Les garçons ont fait un travail fantastique pour parvenir à la position que nous occupons aujourd'hui. En trois mois, nous sommes passés d'être proches de la zone de relégation à un point derrière les quatre premiers », a confié le Special One ce vendredi.

« Harry et "Sonny" marquent la majorité des buts de . Alors oui, pas pour moi, ni pour ma réussite, mais collectivement, ce groupe de garçons, s'ils parviennent à finir en quatrièmes sans Harry et Sonny, ce serait incroyable. S'il s'agissait de moi, je préférerais passer au 1er juillet et commencer une pré-saison avec mes joueurs, sans blessures et avec les mêmes points que tout le monde », a ajouté le coach portugais devant les médias.

Pour rappel, en cas de victoire face à Chelsea samedi, à Stamford Bridge, Tottenham passera devant les Blues et prendra possession de la quatrième place du championnat anglais.