Tottenham - Mauricio Pochettino veut être fixé pour Christian Eriksen

Refusant de prolonger son contrat avec les Spurs, le milieu de terrain offensif, à qui il reste encore une année de contrat, n'est pas sûr de partir.

Il ne s'agit d'un secret pour personne, l’avenir de Christian Eriksen est incertain depuis la fin de la saison dernière, alors que le Danois entre dans la dernière année de son contrat avec les Spurs, lui qui ne cesse de rejeter les offres de prolongation soumises par son club.

Selon plusieurs sources, Christian Eriksen était en effet intéressé par un transfert vers le , mais la Maison Blanche n'a finalement pas bougé pour l'enrôler cet été. Le marché des transferts permettant aux clubs de vendre jusqu'au 2 septembre prochain, même si les clubs de n'ont plus le droit d'acheter depuis le 8 août dernier, on ne sait toujours pas où s'écrira l'avenir du milieu offensif... Partira, partira pas ? Une chose est sûre, la situation se veut particulièrement handicapante... pour les deux parties.

"Essayer de prendre la meilleure décision pour les deux parties"

"Ce n'est pas la meilleure situation pour lui [Eriksen] et pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas ce à quoi le club et le joueur s'attendaient au début du mercato (...) Vous ne pouvez pas mettre le doigt sur le problème. Vous essayez de minimiser le problème, essayez de traiter la situation. C'est un joueur important qui doit aider l'équipe avec ses performances", a justement déclaré Mauricio Pochettino, son entraîneur, en conférence de presse.

“Je suis toujours ouvert pour aider le club et pour aider le président dans sa prise de décision. Je sais très bien que ce genre de décision n’est pas facile, mais j’essaie toujours de tirer le meilleur parti possible du club. Et pour le joueur aussi. Le plus important est d'essayer de prendre la meilleure décision pour les deux parties", a ensuite ajouté l'entraîneur de , qui avait dû se contenter de faire rentrer Christian Eriksen, lors du premier match des Spurs contre .

Le meneur de jeu était ensuite de retour en tant que titulaire lors du choc contre , permettant aux Spurs de revenir avec un point précieux contre les champions en titre. Tottenham tentera de remporter une deuxième victoire en trois matches de Premier League face à ce dimanche, et nul doute que le club anglais aura besoin de son maître à jouer pour prendre les trois points.