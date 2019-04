Mercato, Tottenham se presse pour prolonger Eriksen

Les demi-finalistes de la Ligue des Champions sont confiants en leurs chances de faire signer un nouveau contrat à Christian Eriksen.

La direction est de plus en plus convaincue que son meneur de jeu, Christian Eriksen, acceptera un nouveau contrat à long terme avec le club. Goal est en mesure d'affirmer que les discussions avancent bien afin que le stratège scandinave poursuit son séjour dans le Nord de Londres.

Le milieu de terrain, dont le contrat actuel arrive à expiration en 2020, discute depuis près d’un an avec ses responsables d'une possible prolongation. Les Spurs sont enclins à au moins doubler son salaire hébdomadaire actuel de 75 000 £. Ils comptent l'empêcher d'aller voir ailleurs et ils sont disposés à aligner le salaire du Danois sur celui de son coéquipier Dele Alli, qui a lié dernièrement son avenir au club en signant un nouveau contrat de six ans.

Ces derniers mois, le nom d'Eriksen a circulé avec insistance du côté de Madrid et c'est ce qui a conduit le board des Spurs à se dépêcher, et faire en sorte que le dossier puisse avancer. Bien leur en a pris puisque les négociations avec le joueur ont considérablement progressé au cours des dernières semaines, les deux parties souhaitant régler définitivement cette question d'ici le début de l'été. Les nouvelles sont donc encourageantes, mais cela étant, les Spurs ont encore du pain sur la planche pour convaincre l'ancien de l' (27 ans) que son avenir appartient au club de .

Eriksen joue la montre

Bien qu'ayant atteint une demi-finale historique de la Ligue des champions, le retour de Tottenham dans cette compétition phare la saison prochaine est loin d'être sûre. Les Londoniens étant actuellement en lutte avec , et , deux rivaux du nord de Londres, pour une place dans le Top 4.

Une non-participation à la plus belle des épreuves des clubs serait problématique pour un joueur de la qualité d'Eriksen, et le Danois pourrait décider de voir si Tottenham va sécuriser sa place dans la prochaine édition de la C1 avant de parapher éventuellement son nouveau bail.