Tottenham, Mauricio Pochettino inquiet

L'entraîneur argentin a affiché son inquiétude quant à la possibilité de perdre un ou plusieurs joueurs et notamment Christian Eriksen.

Outsider annoncé pour la course au titre en , a laissé échapper de précieux points face à ce dimanche. Les Spurs se sont inclinés et laissent déjà filer et en tête de la Premier League. Qui plus est, Tottenham pourrait perdre un ou deux joueurs d'ici la fin du mercato estival la semaine prochaine, alors que les Spurs ne peuvent plus se renforcer. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a refusé de se servir de cela comme excuse, mais n'a pas caché son agacement.

"Je ne peux pas trouver des excuses à cause du mercato estival. Cela ne justifie pas la performance d’aujourd’hui ni le résultat. Mais nous avons un groupe instable, pour différentes raisons et des circonstances individuelles. Je serai plus heureux dans 10 jours après le match contre , quand le mercato sera enfin fermé, et quand nous aurons la certitude d'avoir nos joueurs jusqu'à ce qu'il rouvre en janvier...", a indiqué Mauricio Pochettino, des propos relayés par Sky Sports.

"Le groupe est instable"

Interrogé au sujet de l'avenir de Christian Eriksen, l'entraîneur argentin de Tottenham est apparu très agacé concernant le futur du Danois : "Comme je l'ai déjà dit, quand vous perdez un match, c'est toujours le joueur qui ne joue pas qui est le meilleur. Il faut l'accepter. Mais avec Christian et sans Christian, nous avons gagné et perdu des matchs. Si le résultat avait été 3-0 pour nous, nous ne parlerions même pas des cas particuliers".

"Je ne sais pas, pourquoi vous me demandez cela ? Le problème, il existe durant la semaine, pas quand la compétition arrive. Ce genre de situation arrive en Premier League. C’est pourquoi vous avez besoin de créer une très bonne dynamique et des liens très forts au sein de l’équipe. Et pour le moment, on en est très loin, le groupe est instable et nous devons trouver des solutions", a ajouté le technicien des Spurs.

Mauricio Pochettino a toutefois reconnu que son équipe n'a pas réalisé un bon match face à Newcastle et a manqué d'efficacité : "Nous n’avons pas bien joué et je suis déçu de notre performance. Nous nous sommes créés quelques occasions mais pas assez. Nous aurions dû mieux jouer, avec plus de désir, plus de capacités, plus d’agressivité sur le ballon. Avoir 80% de possession c’est trop si on n’a que peu de tirs cadrés".