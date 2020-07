Tottenham - Lloris s’explique après son embrouille avec Son

En plein match, le gardien français Hugo Lloris a failli en venir aux mains avec son coéquipier de Tottenham, Heung-min Son.

La scène a surpris tout le monde. Face à (1-0) lundi soir, Hugo Lloris a littéralement disjoncté avant la pause en invectivant vertement son coéquipier Heung-min Son. Les deux hommes ont failli en venir aux mains, avant d’être séparés. En zone mixte, le gardien français a donc tenu à calmer les choses.

"Ce qu’il s'est passé entre Sonny et moi, ça fait juste partie du football, parfois. Mais il n'y a aucun problème du tout. Vous l'avez vu à la fin du match, on est plus qu'heureux d'être dans cette équipe et d'avoir pris les trois points", a rappelé Lloris, avant d’expliquer le pourquoi de sa colère, consécutive à un mauvais replacement de Son.

Mourinho : "C’est magnifique"

"Concéder une occasion quelques secondes avant la mi-temps, parce qu'on n'a pas pressé correctement, oui ça m'a agacé. Mais ça fait partie du football, ce n'est pas un problème, on passe à autre chose", a finalement conclu Lloris. Affaire close ? Oui, et elle aura au moins eu le mérite de donner le sourire à… l’entraîneur José Mourinho.

Un mot du "Special One" pour résumer l’histoire, donc ? "C’est magnifique", a tout simplement réagi le technicien portugais au micro de Sky Sports. Mourinho trouvait ses joueurs trop gentils, il a finalement été servi !