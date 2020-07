Lloris en colère contre Son lors de Tottenham - Everton

se mesurait à ce lundi soir à domicile. Cette rencontre, qui s’est soldée par un court succès des Spurs (1-0), n’a pas été vraiment spectaculaire. Mais, il y a eu une action très animée dans cette partie avec une embrouille entre deux joueurs d’une même équipe. Hugo Lloris s’est emporté contre son coéquipier Son Heung Min.

Juste avant le retour aux vestiaires pour la pause, le gardien et capitaine de l’équipe londonienne s’était énervé contre l’attaquant Coréen. Et ce n’était pas qu’une simple invective. Au vu et au su de tout le monde, il l’a violemment admonesté. N’était-ce l’intervention de certains partenaires, les deux hommes auraient certainement pu en venir aux mains.

