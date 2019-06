Tottenham - Liverpool | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur la finale 2019 de Ligue des champions

Tottenham et Liverpool s'affrontent ce samedi soir à Madrid pour le titre européen. Le bras de fer promet d'être palpitant.

Le Jour J est arrivé. Ce soir, au stade Wanda Metropilitano de Madrid, et croisent le fer, avec en ligne de mire cette coupe aux grandes oreilles qui les fait tant rêver. Au bout d'un remarquable parcours, chaque camp espère désormais décrocher la cerise sur le gâteau, en allant chercher ce précieux titre. Les Reds partent légèrement favoris, mais un tel rendez-vous a ses propres vérités et tout porte à croire que cette deuxième finale 100% anglaise de la C1 sera très disputée.

Finaliste malheureux l'année dernière face au , Liverpool se présente à ce rendez-vous avec la détermination de réussir son coup cette fois-ci. Les Merseysiders, qui n'ont plus remporté de trophée depuis 2012, n'ont pas le droit à l'erreur, surtout que sur le papier ils semblent présenter plus d'arguments que leurs opposants. Jurgen Klopp, le coach de l'équipe, voudra également se débarrasser de cette étiquette qui lui colle à la peau, celui d'un technicien qui multiplie les échecs lors des finales européennes. Il en est à trois de perdues (2013, 2016 et 2018) et il est inconcevable qu'il y ait une quatrième ce samedi.

Face à lui, il y aura également un coach qui n'a encore rien gagné durant son parcours, en l'occurrence Mauricio Pochettino. Cependant, et tout le monde s'accorde à le dire, l'Argentin incarne le prototype de l'entraineur moderne, capable de tirer le meilleur de ses joueurs et aussi d'un groupe moins loti que celui des plus grands rivaux européens. Ses Spurs ont, certes, benéficié du facteur de la chance pour s'élever aussi haut, mais il y a aussi beaucoup de mérite. On n'écarte pas successivemnt le , et le séduisant de son chemin, sans un minimum de savoir-faire. Les Londoniens ont dépassé toutes les attentes, et ils comptent bien déjouer les pronostics une dernière fois. Afin que leur belle aventure soit définitivement gravée en lettres d'or dans les annales du club.

Match Tottenham - Liverpool Date Samedi 1er Juin 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en clair sur BFM TV.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 et BFM TV RMC Sport

LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS

Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham : " Tout est dans les têtes, ce ne sera pas la peine de faire un discours émotionnel incroyable, il faudra jouer libéré, jouer comme quand on est enfant, oublier qu'il y a un milliard de personnes qui vous regardent, juste regarder les autres autour de soi et jouer pour eux, avec eux."

Jurgen Klopp, entraîneur de Liverpool: "Nous sommes plus matures qu'il y a un an, plus vieux et, dans ce cas-là, c'est une bonne chose de vieillir ! On comprend davantage de choses, on a une cinquantaine de matches de plus dans les jambes et on a progressé dans plein de domaines. On a prouvé qu'on avait plein de qualités et qu'on pouvait supporter la pression. On a développé de nouvelles capacités, aussi bien sur le plan tactique que dans notre comportement en tant que groupe, pour faire face à différentes situations. On a essayé d'ajouter de la maturité et de la sérénité, mais sans perdre nos qualités premières, notre vitesse et notre fougue. On a appris à être plus consistants. Alors on espère surtout l'être demain pour gagner cette finale".

LES BLESSÉS ET ABSENTS

La plus grande interrogation pour Pochettino pour la composition de son onze de départ est de savoir s'il va prendre le risque d'aligner Harry Kane ou pas. Mais compte tenu du manque de temps de jeu de l'international anglais, il semble prématuré de le titulariser. Surtout pour un aussi grand match. Le meilleur buteur de l'équipe pourrait ainsi démarrer sur le banc, avec l'espoir d'entrer en cours de jeu.

Pour son secteur offensif, Pochettino misera probablement sur le duo Son Heung-min et Lucas Moura, tandis que Fernando Llorente restera remplaçant. Harry Winks et Dele Alli reviennent de blessure, mais ils devraient être dans le onze, au même titre que le Français Moussa Sissoko. Dans la cage, Hugo Lloris reste bien sûr intouchable. Le Français vivra une finale de C1, un an après avoir remporté celle de la Coupe du Monde avec les Bleus.

Concernant Liverpool, la principale incertitude concernait Roberto Firmino. Le Brésilien n'a disputé que douze minutes lors des cinq derniers matches à cause d'un souci à la cuisse. Toutefois, il a été déclaré bon pour le service et devrait donc tenir sa place en attaque aux côtés de ses deux compères Mohamed Salah et Sadio Mané.

En milieu de terrain, Klopp est privé de Naby Keita (adducteurs). Cependant, même s'il était opérationnel, il n'est pas sûr que le Guinéen aurait eu sa chance pour ce match tant il y a embouteillage dans l'entrejeu. Wijnaldum et Fabinho sont quasiment certains de débuter, tandis que la troisième place dans ce secteur devrait se jouer entre les deux capitaines de l'équipe, Jordan Henderson et James Milner. Enfin, en défense, c'est Joel Matip qui accompagnera Virgil Van Dijk dans l'axe, alors que Dejan Lovren se contentera d'un rôle de remplaçant.

LES COMPOS PROBABLES

Le onze probable de Tottenham : Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Alli; Eriksen; Son, Lucas..

Le onze probable de Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah.