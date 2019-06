EXCLU Goal - Philipp Degen : "Je pense que Liverpool va gagner la Ligue des champions"

L'ancien latéral droit des Reds s'est confié à Goal avant la finale de la Ligue des champions qui va opposer son ancien club à Tottenham ce samedi.

Passé par entre 2008 et 2010, l'ancien latéral droit des Reds a livré à Goal son analyse avant la finale de la , qui opposera son ancien club à , samedi au Wanda Metropolitano de Madrid (21h). "Oui, je pense que Liverpool va gagner la Ligue des champions, nous a-t-il confié. Tout simplement parce qu'ils ont fait une magnifique saison – aussi bien en qu'en Ligue des champions. Qui plus est, je pense qu'ils ont la meilleure équipe."

Philipp Degen a porté les couleurs de Liverpool pendant deux saisons, à l'époque de Fernando Torres, Xabi Alonso et autres Javier Mascherano. Le latéral droit formé à Bâle et passé par le compte également 32 sélections avec la , avec laquelle il a notamment participé à la Coupe du Monde en 2006. De son époque sur les bords de la Mersey, il ne garde que le positif malgré un grand nombre de blessures (13 matches disputés seulement en deux saisons).

"Même si j'ai eu beaucoup de blessures, j'ai apprécié chaque moment à Liverpool. C'était vraiment des moments incroyables là-bas." Pour le défenseur, le plus marquant reste certainement la ferveur d'Anfield, une arme sur laquelle les Reds pourront une nouvelle fois compter même à Madrid ce samedi. "Anfield et les supporters – cette combinaison est absolument magique et vous ne pouvez pas vous lasser de cette atmosphère."

"J'aime voir jouer Mohamed Salah", Phillip Degen

Depuis le passage du Suisse dans le nord de l' , Liverpool a bien changé et après une période difficile au tournant des années 2010, le club est en train de retrouver son lustre d'antan ; ne manquent que les trophées : le dernier remontant à une glanée en 2012. Un redressement qui a un nom selon Philipp Degen : Jürgen Klopp. Après avoir remporté deux fois consécutivement la avec Dortmund (2011 et 2012), le technicien allemand a posé ses valises à Melwood à l'automne 2015. Depuis, les Reds se sont qualifiés pour trois finales européennes et viennent d'échouer à la deuxième place du championnat avec 97 points et une seule défaite. "Jürgen Klopp est l'un des meilleurs coaches de la planète en ce moment, clame Degen. Il n'y a aucun doute là-dessus."

L'article continue ci-dessous

Le frère de David Degen, avec lequel il s'est reconverti dans le métier d'agent, livre son jugement sur l'effectif actuel des Reds, qui brille aussi par sa force collective. "J'aime l'équipe de manière générale. Une superbe combinaison de jeunes joueurs et d'autres plus âgés. Un très bon mélange."

Malgré tout, un joueur retient particulièrement son attention : son ancien coéquipier à Bâle Mohamed Salah. Les deux hommes se sont en effet cotôyés en Suisse entre 2012 et 2014 alors que l'un connaissait la dernière expérience sa carrière et que l'autre commençait tout juste à montrer l'étendue de son talent à l'Europe. "Bien sûr, j'aime voir Mo Salah depuis que je l'ai connu à Bâle ,confie encore Degen. C'est un gars très terre à terre, ce qui est très sympa. Sur le terrain, il est tellement imprévisible. Il a un très bon alliage de vitesse, de qualité technique et une capacité à marquer depuis presque partout. J'aime beaucoup le voir sur le terrain." Un Mohamed Salah revanchard qui, un an après être sorti sur blessure contre le , se verrait bien être l'homme providentiel des Reds ce samedi.