Tottenham - Liverpool (2-1), Matip plombe Liverpool

Auteur d’un csc à la 95e, le défenseur camerounais a empêché son équipe de récolter un nul héroïque à Tottenham.

Les Reds ont donc cédé sur le fil dans cette partie à cause d’un but contre son camp de leur arrière camerounais. Avant ce coup du sort, ils ont défendu comme des morts de faim pour préserver leur score de parité.

Rien n’a souri aux Reds

L’équipe de Klopp ne pouvait pas espérer mieux qu’un nul dans ce match, car elle a obtenu deux cartons rouges, le premier infligé à Curtis Jones pour une faute sur Yves Bissouma après seulement 26 minutes suite à une intervention de la VAR. Diogo Jota, entré comme remplaçant à la mi-temps, l’a ensuite suivi dans le tunnel à plus de 20 minutes de la fin après avoir reçu une deuxième biscotte.

Dans un match où les Reds ressentaient clairement un sentiment d'injustice, le premier but de Luis Diaz a été annulé par une autre décision controversée de la VAR, les arbitres ayant rapidement déclaré le Colombien hors-jeu sans montrer les graphiques habituels de la ligne de hors-jeu.

L'article continue ci-dessous

Le capitaine Son Heung-min a ensuite permis aux Spurs de prendre l'avantage sur une passe de Richarlison neuf minutes avant la mi-temps, suite à un bon travail de la recrue estivale James Maddison.

Mais les visiteurs ont réagi en égalisant dans les arrêts de jeu de la première mi-temps lorsque Cody Gakpo a marqué sur une reprise en pivot après une tête de Virgil van Dijk, mais l'attaquant néerlandais s'est blessé sur cette action et n'a pas participé à la seconde mi-temps.

Alisson avait retardé l’échéance

Les Spurs, par la force des choses, se sont procuré les meilleures occasions en seconde période, mais le gardien de Liverpool, Alisson, a maintenu les Reds à égalité grâce à des arrêts exceptionnels devant Maddison et Son, et on pensait alors se diriger vers un score de parité.

Alors que les Spurs montaient une dernière attaque, Matip ne pouvait que détourner un centre de Pedro Porro qui trompait un Alisson impuissant, déclenchant des scènes de liesse et de soulagement parmi les supporters locaux et infligeant à Liverpool sa première défaite de la saison.