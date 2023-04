Tottenham : les deux conditions posées par Julian Nagelsmann

Tottenham souhaite que Julian Nagelsmann devienne le prochain manager permanent du club, mais l'Allemand devra se montrer convaincant.

Tottenham a limogé un deuxième entraîneur en à peine un mois. La lourde défaite des Spurs contre Newcastle, ce dimanche, qui complique largement la tâche du club londonien pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions a coûté très cher à l'ancien adjoint d'Antonio Conte.

Nagelsmann décisionnaire lors du mercato

Nagelsmann est en tête de la liste des joueurs recherchés par Tottenham après le limogeage de l'entraîneur intérimaire Cristian Stellini, mais il ne rejoindra les Spurs qu'à deux conditions. L'Allemand veut attendre l'été pour déménager et veut également être certain qu'il aura un "mot décisif" dans le processus de transfert du club, selon les informations de The Independent.

Autrement dit, l'ancien entraîneur du Bayern Munich veut avoir son mot à dire sur le mercato et avoir des garanties concernant les joueurs qui rejoindront les Spurs cet été et dans le futur. Julian Nagelsmann serait prêt à envisager une approche des Spurs après s'être retiré de la course pour remplacer Graham Potter à Chelsea.

Slot en embuscade

Limogé par le Bayern Munich avant le quart de finale face à Manchester City, Julian Nagelsmann pensait que le poste à Chelsea lui revenait, mais il s'est retiré après avoir découvert que Vincent Kompany et Mauricio Pochettino étaient également en lice pour le poste à Stamford Bridge.

Tottenham se tournera vers Arne Slot, de Feyenoord, s'il ne parvient pas à convaincre Nagelsmann de rejoindre le nord de Londres. Slot a mené Feyenoord en tête de l'Eredivisie cette saison et en quart de finale de l'Europa Conference League, s'attirant au passage les louanges de son équipe pour son football offensif et attrayant.

Tottenham a confirmé que Ryan Mason avait été placé à la tête du club après le licenciement de Stellini. L'équipe reprend le chemin de la Premier League à domicile contre Manchester United jeudi.