Tottenham : les arguments de Daniel Levy pour convaincre Harry Kane de rester

Le capitaine de Tottenham Harry Kane n'a pas encore remporté de trophée avec les Spurs et songe à un départ cet été ou en 2024.

L'avenir de Kane est quelque peu incertain, le capitaine des Spurs étant en fin de contrat en 2024 et n'ayant pas encore convenu de signer une prolongation de contrat avec son club de coeur. Le capitaine n'a toujours pas remporté de trophée avec les Spurs, mais il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club cette saison.

"Être une légende d'un club c'est important"

L'heure est donc aux arguments pour convaincre Harry Kane de prolonger son aventure dans le Nord de Londres. Daniel Levy a insisté sur le fait qu'il était encore temps pour Harry Kane de mettre la main sur un trophée avec son club de toujours et a également déclaré qu'il voulait construire une statue de l'attaquant à l'extérieur du nouveau stade de Tottenham.

"Il peut absolument gagner un trophée chez les Spurs... Mais être une légende est également important", a-t-il déclaré lors d'une discussion à la Cambridge Union Society. "Le fait qu'il soit le meilleur buteur de Tottenham Hotspur, il entre dans l'histoire. J'espère qu'un jour il y aura une statue de Harry Kane à l'extérieur de notre stade".

"Le but ultime est de gagner des trophées"

Le président des Spurs n'a pas baissé les bras et semble encore confiant concernant le dossier Kane. Daniel Levy a également parlé de la façon dont le paysage a changé pour les Spurs depuis que Harry Kane a fait son entrée dans l'équipe et a clairement indiqué qu'il était impatient de mettre fin à leur absence de trophée.

"Lorsque nous sommes arrivés à Tottenham, la victoire nous permettait de rester en Premier League. Avec le temps et le succès, il s'agissait d'accéder à l'Europa League, puis à la Ligue des champions. Évidemment, le but ultime est de gagner les trophées", a-t-il ajouté. "C'est clairement ce que nous essayons de faire. C'est plus facile à dire qu'à faire".

"Je suis heureux que nous n'ayons pas gagné plus d'un trophée au cours des 15 dernières années ? Absolument pas. Mais je pense aussi que nous avons vécu des moments fantastiques. Nous avons participé plusieurs fois à la Ligue des champions. Même si je me sens mal à l'aise à l'idée qu'un club du nord de Londres soit un peu plus haut que nous à ce moment-là, si je regarde les cinq dernières années, nous avons été plus hauts qu'eux", a conclu Daniel Levy. Tottenham affronte Newcastle à St James' Park dimanche en Premier League. Une rencontre capitale dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.