Tottenham : l'agent de Gareth Bale attaque José Mourinho

Le principal représentant légal du Gallois a donné un aperçu de la relation entre les deux hommes dans le nord de Londres la saison dernière.

José Mourinho et Gareth Bale "ne voyaient pas le football de la même façon" à Tottenham, a révélé l'agent de la star du Real Madrid, Jonathan Barnett. Gareth Bale a rejoint les Spurs sous forme de prêt pour une saison en septembre 2020, sept ans après avoir quitté le club anglais par la grande porte pour rejoindre le géant espagnol du Real Madrid contre la somme de 100 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque.

Le Gallois a marqué 16 buts en 34 matchs pour le club du nord de Londres la saison dernière, mais il s'est retrouvé à évoluer sous les ordres de José Mourinho, qui a publiquement remis en question sa condition physique à plusieurs reprises pour justifier son temps de jeu limité. Barnett a maintenant offert un aperçu de la relation houleuse entre les deux hommes, admettant qu'ils ne s'entendaient pas sur leur philosophie du jeu.

"Chez les Spurs, il n'y a pas eu de brouille", a déclaré l'agent de Gareth Bale au Mirror en faisant référence à José Mourinho, qui a été licencié par Tottenham en avril et qui occupe désormais la place d'entraîneur de l'AS Roma. "Je pense simplement qu'ils ne voyaient pas le football de la même façon - je suis très diplomate. Disons simplement que ce n'était pas le meilleur retour dans un club de l'histoire".

"C'est dommage qu'il se soit blessé cette saison"

Bale est revenu au Real cet été pour terminer la dernière année de son contrat, retrouvant son ancien entraîneur Carlo Ancelotti. L'Italien a été recruté pour un second mandat à Santiago Bernabeu après la démission de Zinedine Zidane, et Bale a d'abord eu un rôle important dans ses plans avant d'être mis sur la touche par une blessure. "Il est retourné au Real Madrid et il a été dans l'équipe première immédiatement", a déclaré Barnett au sujet du nouveau départ de Bale avec la Casa Blanca.

"Malheureusement, il s'est déchiré l'ischio-jambier, donc c'est un long chemin pour revenir. C'est dommage qu'avec le retour de Carlo Ancelotti comme manager, il se soit blessé cette saison", a ajouté l'agent du Gallois. Jonathan Barnett affirme que Gareth Bale est impatient de retrouver le terrain dès que possible en vue d'aider le Pays de Galles à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le principal représentant légal du joueur de 31 ans estime qu'une combinaison de blessures et un manque de temps de jeu sous Zinedine Zidane avant son retour chez les Spurs ont stoppé l'élan de sa carrière : "C'est un rêve pour lui de jouer la finale de la Coupe du monde avec le Pays de Galles. C'est la chose la plus importante pour lui, je crois. Les blessures et les désaccords au cours des dernières saisons avec Zinedine Zidane l'ont freiné".