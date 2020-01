Tottenham, la lettre d'adieu d'Eriksen

Le milieu offensif danois, qui vient de rejoindre l'Inter Milan, a envoyé une lettre d'adieu aux fans des Spurs.

Christian Eriksen a adressé une lettre d'adieu à , club dans lequel il évoluait depuis 2013, après avoir rejoint l' cette semaine.

Utilisant son compte Twitter, l'international danois, qui a passé six ans et demi chez les Lily Whites, s'est adressé aux supporters.

« Chers fans de Tottenham. Je ne sais pas par où commencer ! Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde, même si j'ai eu l'impression d'avoir joué beaucoup de matches où chacun disait et pensait que je serais parti le lendemain. J'ai tellement de souvenirs incroyables des six dernières années et demie passées chez les Spurs. J'aimais tellement être sur le terrain d'entraînement tous les jours et jouer dans le stade, mais parfois, on a juste envie d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, chers fans des Spurs, ce fut un plaisir de jouer dans ce club. J'espère vous revoir », a écrit le joueur.

Pour rappel d'après les informations de Sky Sport, l'Inter a déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international danois.