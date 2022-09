Tottenham : Kulusevski se paye la Juventus

Dejan Kulusevski affirme que "tout va mieux en Angleterre" pour lui, et que c'était la "meilleure décision" qu'il ait prise de quitter la Juventus.

Dejan Kulusevski jubile. Mieux, il revit. L'international suédois a quitté une Juventus moribonde dans laquelle il avait certes réussi à faire son trou mais qui était en perdition sportivement pour rejoindre Tottenham, sous l'impulsion de l'ancien directeur de la Juventus, Fabio Paratici, dans le cadre d'un prêt avant d'être définitivement acheté cet été.

"A la Juventus, ça n'a pas fonctionné"

L'ailier de 22 ans a impressionné en Angleterre sous les couleurs des Spurs, enregistrant six buts et 11 passes décisives en 29 apparitions sous les ordres d'Antonio Conte. Pour Dejan Kulusevski, une chose est sûre. L'international suédois n'a aucun doute sur le fait qu'il a fait le bon choix de carrière en faisant ses adieux à la Juventus.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport sur son départ de Turin pour le nord de Londres, Dejan Kulusesvki n'a pas été langue de bois : "Parfois, dans le football, les choses se passent simplement bien. Je n'ai rien changé au cours de ces mois. Je vais toujours et je suis toujours allé sur le terrain avec un engagement total. Cependant, à la Juventus, quelque chose n'a pas fonctionné, peu importe combien j'ai travaillé".

"Partir d'Italie était la meilleure décision que je pouvais prendre"

"J'aime regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Certes, je n'étais pas bien à la Juventus pour de nombreuses raisons et lorsque vous vous rendez compte que les choses ne fonctionnent pas, il est difficile de changer de direction dans le même environnement. La décision de quitter l'Italie était la meilleure que je pouvais prendre dans cette situation. Tout se passe mieux en Angleterre. Sur le terrain et en dehors. Maintenant, je veux toujours jouer au football et gagner pour mon équipe", a ajouté le Suédois.

Kulusevski a également évoqué l'impact qu'Antonio Conte, l'ancien entraîneur de la Juve, a eu sur son jeu pendant leur courte période de collaboration chez les Spurs : "À Tottenham, nous travaillons beaucoup plus en salle de sport et les résultats sont là. Mon univers a changé. Je dois dire que je n'ai jamais rencontré une personne aussi motivée que Conte dans ma vie. Quand quelqu'un comme lui vous parle, il entre dans votre cœur."

Les Spurs sont l'une des deux seules équipes de Premier League à ne pas avoir perdu encore le moindre match après sept matches de championnat lors de cette saison 2022-23. Tottenham aura fort à faire pour son retour aux affaires puisque les coéquipiers de Dejan Kulusevski se déplaceront sur la pelouse du leader de Premier League et ennemi juré, Arsenal, pour un derby toujours très attendu.