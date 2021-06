Tottenham - Kane veut partir ? Un prix XXL fixé par son président

Selon le tabloïd britannique The Sun, Tottenham aurait fixé un prix XXL pour son buteur Harry Kane, qui souhaite s’en aller.

Harry Kane veut partir. Il ne s’agit plus d’un secret pour personne, le buteur de Tottenham souhaite quitter son club formateur pour rejoindre une formation plus huppée, et davantage en adéquation avec ses ambitions sportives.

Trois clubs anglais sur les rangs

D’ambition, son club formateur n’en manque pourtant pas. Mais de titres, si, malgré une finale de Ligue des Champions disputée en 2019. Et c’est justement tout le problème pour le meilleur buteur et passeur de Premier League, qui veut soulever des trophées.

Très vite, des clubs qui gagnent justement des titres - comme Manchester City ou Chelsea - ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant de 27 ans, sans oublier Manchester United. Mais ces derniers vont avoir du mal à arracher Kane aux Spurs, où il demeure sous contrat jusqu’en 2024…

Lévy, redoutable homme d’affaires

La faute au président Daniel Lévy, redoutable homme d’affaires. Kane veut partir ? Soit, mais ça se fera aux conditions du boss. Et selon lui (et les informations de The Sun), le buteur coûte aujourd’hui… 175 millions d’euros !

Les deux clubs de Manchester, Chelsea et tous les autres prétendants sont prévenus. Et il faudra vraisemblablement payer cash puisque, toujours selon The Sun, Lévy ne veut pas entendre parler d’un échange contre plusieurs joueurs et une somme d’argent. Kane veut partir, mais le pourra-t-il ?