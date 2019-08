Tottenham, Kane "déçu" par le début de saison

L'attaquant des Spurs a fait un premier bilan du début de saison de son équipe en Premier League et espère se rattraper contre Arsenal.

Auteur d'un doublé lors de la première journée contre ayant permis à de l'emporter, Harry Kane n'a plus marqué depuis. Les Spurs n'ont pas gagné depuis, sans l'aide de leur meilleur buteur au tableau d'affichage. Si Tottenham a réussi à obtenir un match nul contre , il a été contraint de s'incliner ce week-end contre , laissant déjà filer les Citizens et en tête du championnat.

Harry Kane, qui avait manifesté son envie de lutter pour remporter la cette saison et avait admis y croire, a fait un premier bilan du début de saison des Spurs en Premier League. L'international anglais n'a pas caché sa déception : "Espérons qu'on puisse battre Manchester City et Liverpool, mais cela demandera encore beaucoup de travail. J'avais dit avant le début de saison que si nous pouvions faire la course en tête pour obtenir un élan, peut-être gagner pendant deux ou trois mois sans perdre de points, ensuite ça pourrait prendre".

"C'est un début de saison décevant mais la route est encore longue. Cela signifie simplement que nous allons devoir gagner des points lors des gros matchs, des rencontres difficiles et essayer d'améliorer ce que nous avons mal fait contre Newcastle", a ajouté le capitaine des Three Lions. Harry Kane espère reprendre sa marche en avant lors du derby du Nord de Londres face à dimanche prochain.

"Vous ne voulez jamais aborder une trêve internationale après avoir perdu ou fait match nul. Bien sûr, un derby du nord de Londres est une grosse affiche. Si nous gagnons, le bilan des quatre premiers matchs sera déjà un peu plus brillant. Ce ne sera pas facile, mais nous devons nous assurer que nous sommes prêts pour les affronter", a analysé l'attaquant de Tottenham qui aura à coeur de briller dans ce match à part.

Septième de Premier League avec quatre points en trois matches, Tottenham n'a pas encore trouvé son rythme de croisière, contrairement à certains de ses concurrents. Le début de saison des Spurs est loin d'être alarmant, cependant chaque point comptera cette saison en Premier League pour la course au titre, et une défaite contre l'ennemi juré, Arsenal, placerait les hommes de Mauricio Pochettino dans une situation peu confortable.