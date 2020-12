Tottenham - José Mourinho souligne les progrès de Tanguy Ndombele

En conférence de presse, l'entraîneur de Tottenham s'est félicité des progrès affichés par son milieu de terrain français ces dernières semaines.

En tête de la il y a encore quelques journées, s'est écroulé en cette fin d'année 2020. Désormais classés 7es avec 26 unités, les Spurs pointent à 6 points de , leader. En partie la faute à un but concédé en toute fin de rencontre, dimanche, face à (1-1), en marge du Boxing Day.

Un match nul frustrant face aux Wolves, d'autant que les hommes de José Mourinho étaient parvenus à ouvrir le score d'entrée grâce à un but du Français Tanguy Ndombele. Une réalisation qui va faire du bien à l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et de l' , lui qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté à Londres.

L'article continue ci-dessous

"Il joue très bien et apporte de bonnes choses à l'équipe"

En effet, le milieu de terrain a parfois été bousculé par son entraîneur ces derniers mois. Talentueux mais jusque-là jugé trop irrégulier pour justifier l'importante somme d'argent déboursée pour le recruter, Tanguy Ndombele semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière chez les Spurs, où il affiche un niveau satisfaisant.

D'ailleurs, José Mourinho ne s'y est pas trompé, lui qui a félicité son milieu de terrain. "On est content de Ndombele. À part quelques matchs où ses performances n'ont pas été bonnes, il y a eu une grosse évolution. Je crois que pour jouer à cette intensité, l'intensité de la Premier League, et tenir 90 minutes, il a encore besoin de franchir un autre palier au niveau physique. Mais il joue très bien et apporte de bonnes choses à l'équipe. Et oublions la saison passée où il n'a pas beaucoup joué et a eu beaucoup de blessures", a ainsi analysé l'ancien technicien de , du ou encore du , mardi, en conférence de presse d'avant-match.

Ce mercredi soir (19h00), Tottenham affronte la modeste formation de . En cas de succès, les Spurs ont l'occasion de retrouver la dernière place du podium de Premier League. Autant dire que tout autre résultat qu'une victoire est à exclure pour les Londoniens, de nouveau emmenés par Tanguy Ndombele.