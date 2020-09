Tottenham - José Mourinho raconte son pire souvenir en tant qu'entraîneur

José Mourinho a connu une carrière d’entraîneur couronnée de succès. Néanmoins, le Portugais a aussi essuyé quelques déceptions. Et non des moindres.

De à en passant par ou le , José Mourinho a connu une carrière d’entraîneur bien remplie et couronnée de succès. Néanmoins, l'entraîneur des Spurs a aussi essuyé quelques déceptions. Et non des moindres... La pire ? La défaite face à Munich (2-1, 1 tab à 3), en 2012, en 1/2 finale de la C1.

"L'échec de joueurs qui ne ratent jamais m'a anéanti..."

En effet, dans un entretien accordé à la télévision portugaise, José Mourinho a été invité à révéler son souvenir le plus douloureux. Et il n'a pas hésité à revenir sur cette cruelle défaite aux tirs aux buts. "Si je dois choisir le pire moment de ma carrière, c'est cette élimination avec le Real Madrid [contre le Bayern]. Nous étions la meilleure équipe d'Europe, sans aucun doute", a d'abord raconté le Lusitanien, avant de pointer du doigt les tentatives manquées de ses meilleurs joueurs.

OFFICIEL - Suarez rejoint l'Atletico Madrid pour 6 millions d'euros

Plus d'équipes

"Nous gagnions la en battant tous les records et nous aurions gagné cette finale. J'en suis certain. Le plus cruel pour moi, c'est que nous avons choisi Cristiano, Kaka et Sergio Ramos [en tireurs]. Ils étaient des valeurs sûres. L'échec de joueurs qui ne ratent jamais m'a anéanti...", a-t-il ajouté. Entraîneur, un métier à risques.