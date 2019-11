Tottenham, José Mourinho présenté à la presse : "Je suis assez humble pour analyser ma carrière et les problèmes"

Nommé manager de Tottenham mercredi, José Mourinho a fait du Mourinho en conférence de presse, ce jeudi. Retrouvez les propos du Special One.

Sur l'effectif à disposition et le mercato : "Le meilleur cadeau que j'ai ce sont les joueurs qui sont ici. Je n’ai pas besoin de nouveaux joueurs. Je dois juste apprendre à mieux les connaître. Je les connais bien mais vous ne les connaissez jamais assez avant de les rencontrer. J'ai dit aux joueurs que je venais ici à cause d'eux. J'ai essayé d'en acheter pour des clubs différents et avec d'autres, je n'ai même pas tenté tellement c'était difficile".

Sur les ambitions : "Nous ne pouvons pas gagner la cette saison. La saison prochaine, je ne dis pas que nous allons gagner, mais nous pouvons la gagner".



Sur sa personnalité et son supposé manque d'humilité : "Tu ne perds jamais ton ADN. On est ce qu'on est - pour les bonnes et les mauvaises choses. Je sais que dans ma carrière, j’ai commis des erreurs. Je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Je vais faire de nouvelles erreurs. Je suis humble. Je suis assez humble pour analyser ma carrière et les problèmes. Il n'y avait personne d'autre à blâmer... Je me suis vraiment plongé dans cette analyse. Je ne suis personne pour conseiller les gens mais faire une pause a été très positif pour moi. Le premier été où je n’ai pas travaillé n’était pas bon pour moi. J'étais un peu perdu".

Sur les conditions de son arrivée : J'avais le sentiment que j'allais avoir un club en milieu de saison. Je savais que je serais dans une situation où je n'aurais qu'un ou deux jours avant mon premier match. Je ne peux pas venir ici et penser qu'à moi. Je suis convaincu que mon choix est excellent. Le club est énorme. Je sais que j'ai potentiellement un excellent outil de travail entre les mains".

Sur Mauricio Pochettino : "Je souris depuis deux jours. Mais je le fais aussi avec un peu de tristesse, je dois parler de Mauricio. Je dois le féliciter pour le travail incroyable qu'il a accompli. Je partage avec vous ce que nous avons partagé à l'intérieur. Ce club sera toujours sa maison, ce terrain d'entraînement sera son terrain d'entraînement. Il est toujours le bienvenu ici. Demain est un autre jour. Il trouvera bientôt le bonheur. Il donnera tout comme il l'a fait dans ce club. Il repartira avec la tristesse et le sentiment qu'il a fait un excellent travail. C'est ce que tout le monde au club a ressenti".